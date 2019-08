Carney: Dominance dolaru je problém. Nahradit ho může něco jako virtuální libra

Tvůrci měnové politiky strávili pátek a sobotu debatami, jak by mohli posílit světovou ekonomiku, ač s rostoucími pochybnostmi, kolik toho mohou udělat. Současní i bývalí centrální bankéři si v Jackson Hole sice nebyli jistí, zda je myšlenka Marka Carneyho o virtuální rezervní měně tím nejlepším řešením, ale souhlasí s tím, že dominance dolaru je problém.

Guvernér britské centrální banky využil každoročního sympozia, aby představil svůj radikální cíl – vyvinout měnu jako je libra, se kterou přišel Facebook, založenou na několika dalších široce využívaných měnách. Ta by nakonec nahradila roli dolaru v mezinárodních transakcích.

Adam Posen, bývalý tvůrce politiky u Bank of England, tvrdí, že pro dolar stále hovoří fundamentální politické a ekonomické důvody. Jedním z nich je, že vedle eura nebo čínského jüanu vyhrává soutěž o „nejméně ošklivou“ měnu. Státy se pokoušely využívat košík měn i předtím a moc to nefungovalo, dodal Posen.

„Touha po tom dostat se z totální dominance americké měny je pravděpodobně zdravá,“ řekl Posen, který je nyní prezidentem Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve Washingtonu. I tak „mi přijde myšlenka technologického řešení zavádějící“.

Trpí menší státy

Mít dolar jako rezervní měnu funguje celkem dobře, dokud jsou USA a zbytek světa více méně synchronizované. Nyní si ale USA vedou lépe než většina ostatních, čímž tlačí dolar nahoru. Trumpova cla na dovozy z Číny a jiných zemí nejen že posilují dolar, ale vše ještě zhoršují.

Nejvíce trpí menší státy. Rozvíjející se země čím dál více platí za dovoz a vývoz v dolarech, což znamená, že nemohou dále spoléhat na pohyby svých vlastních měn, které by šoky absorbovaly.

Ekonomové ze Standfordské univerzity Arvind Krishnamurthy a Hanno Lustig prezentovali na Jackson Hole svůj paper a tvrdí, že dolar se stal jakýmsi zlatem. Rostoucí poptávka po dluhopisech spolu s utaženější americkou měnovou politikou způsobila, že dolar apreciuje.

Něco jako libra

„Mark upozornil na něco, co je důležité,“ řekl v rozhovoru Krishnamurthy. „Z mojí práce, kde jsem studoval roli dolaru v mezinárodním měnovém systému, mi přijde, že má pravdu“, ale „nemyslím, že by to komunita centrálního bankovnictví opravdu vzala v úvahu“.

Carney tvrdí, že řešení by mohlo spočívat v doposud nevyzkoušené technologii. Plánuje se, že Facebook spustí měnu libra, která bude světovou digitální měnou a která by byla mimo kontrolu centrálních bank. Doposud byla ale většina tvůrců politik proti tomu skeptická. Carney, který příští rok Bank of England opustí, řekl, že nová měna, kterou má na mysli, by byla kontrolována veřejnými úřady.

Naše měna, váš problém

Carney varoval, že globální ekonomika riskuje, že spadne do pasti likvidity, ve které žádná míra měnového uvolňování už ceny neoživí. Trump eskaluje americkou obchodní válku s Čínou, protekcionismus roste a centrální banky zavádějí ultra nízké úrokové sazby, aby podpořily růst. Něco se musí udělat, řekl Carney.

„Bezstarostné přijímání statutu quo je zcestné“ a nakonec bude potřeba přijmout dramatické kroky, řekl Carney v pátek. Jeho myšlenka se snaží zaměřit na problém, který se objevil asi před padesáti lety poté, co prezident Richard Nixon a jeho ministr financí John Connally pronesli známá slova: „Dolar je naše měna, ale váš problém.“

Stanley Fischer, bývalý vice-předseda Fedu a velikán světa centrálního bankovnictví, odpověděl na Carneyho prezentaci tím, že řekl, že větší hrozbou je Trump. „Jsme v systému, ve kterém se věci den ode dne zhoršují,“ řekl. „Nikomu neprospěje, alespoň ne soukromě, nezaměřovat se na problém, který tu je, a tím je chování USA.“

Fischerovu frustraci pravděpodobně sdílí mnozí, zejména pak předseda Fedu Jerome Powell. Trump se v pátek na Twitteru ptal, zda je Powell větším nepřítelem, než čínský prezident Si Ťin-pching. Prezident dallaského Fedu Robert Kaplan a prezident filadelfského Fedu Patrick Harker se za něj postavili a řekli, že v cestě rychlejšímu růstu stojí obchodní politika, ne hladina úrokových sazeb, jak Trump více než rok tvrdí.

Carneyho dalekosáhlý návrh by mohl být pouze jedním z mnoha. „Vždy stojí za to prozkoumat různé záležitosti a objevovat,“ řekla Kirstin Forbes, ekonomka u Massachusetts Institute of Technology. “Ale zdá se, že právě teď jsme od schůdného řešení daleko, teprve začínáme s konverzací.“

Zdroj: Bloomberg