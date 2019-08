Mnuchin: Když Čína přistoupí na férové podmínky, můžeme se dohodnout během sekundy

Americký ministr financí Steven Mnuchin na adresu posledního vývoje obchodní pře s Čínou uvedl, že pokud by Čína připustila férové podmínky, bylo by možné uzavřít dohodu během sekundy.Podle Mnuchina jsou obchodní vztahy s Čínou stále založené na vysloveně jednostranném toku, kdy čínská strana má volný přístup na americký trh, ale v opačném směru figurují vážné překážky. A to je jediný a hlavní důvod celé pře. Pokud by Čína souhlasila s oboustranně vyváženými vztahy, byla by dohoda snadná a rychlá.