Trump už hledá viníky pro zpomalení US ekonomiky. Favoritem je Fed

V pátek oznámila Čína, že od 25.prosince znovu spustí 25% na americká auta. A k tomu zavede odvetná cla na další americké zboží v hodnotě 75 miliard dolarů. Navíc od 1. září zavede Čína 5% cla na americkou ropu.

Asi se dají čekat v blízké době další třenice mezi oběma stranami, což rozhodně náladě na trzích neprospěje.

Celkově to na mě působí tak, že Trump začíná tahat za kratší konec provazu. Příští rok jsou v USA volby a aktuální cla (americká i čínská) již dopadají na běžné spotřebitele. To může Trumpvo preference ohrozit a Čína si to samozřejmě uvědomuje. A proto pravděpodobně Trump tak často nyní tweetuje proti FEDu, protože prostě potřebuje najít před volbami „viníka“ zpomalení americké ekonomiky.







Jiří Polanský