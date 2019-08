Nidetzký (ČNB) je pro stabilitu sazeb

Ve velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký, že (za sebe) očekává stabilitu sazeb. Ta by se týkala jak zbytku letošního, tak i příští rok. Po guvernéru Rusnokovi se tak i on vymezil proti nové prognóze ČNB, která kreslí ještě jedno zvýšení sazeb v letošním roce a jejich pokles v roce příštím. T. Nidetzký také řekl, že očekává korunu slabší, než jakou má ČNB ve své prognóze.

Jeho pohled je zhruba podobný našemu. V naší červnové prognóze máme pro zbytek letošního roku stabilitu sazeb a v příštím roce jedno jejich zvýšení za předpokladu uklidnění situace ve světové ekonomice. Kvůli aktuálnímu vývoji, kdy se rizika začala znovu významně zvyšovat, bude naše nová prognóza (září) pravděpodobně implikovat lehce pesimističtější pohled na vývoj sazeb (zvýšení v ní již nebude). V případě tvrdého brexitu by podle našeho názoru navíc mohlo dojít k poklesu sazeb, pokud by se tento negativní vliv přelil do eurozóny a výrazněji by klesla domácí poptávka.