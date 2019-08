Fungují pobídky pouze pro akciový trh nebo i pro ekonomiku?

Není pochyb o tom, že ve špatných časech snižování úrokových sazeb působí na ekonomiku jako silný stimul resp. hnací motor k nastartování ekonomické expanze. Zda podobně působí i kvantitativní uvolňování je však sporné. Netřeba však pochybovat o tom, že trh reaguje velmi pozitivně na oba zmíněné stimuly, protože fungují jako signál na další růst. Od 2008 se tak stalo několikrát, kdy centrální banky zavedly QE a v poslední době i snižování sazeb a trh na to reagoval velmi pozitivně. Dokazuje to i následující graf.

Vysvětlivky: QE - kvantitativní uvolňování, QT - kvantitativní utahování Zdroj: RIA

Bývalý předseda rady guvernérů Fedu prohlásil v listopadu 2010: "Ceny akcií rostou a dlouhodobé úrokové sazby padly a investoři očekávají další akci. Jednodušší finanční podmínky, resp. levné peníze pomohou ekonomickému růstu. Např. nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů umožní jednotlivcům dostupnější bydlení a rovněž umožní vlastníkům refinancování. Vyšší ceny akcií zajistí vyšší bohatství, které může nakopnout vyšší spotřebu jednotlivců. Růst výdajů povede k vyšším příjmům a ziskům jako cyklus, přičemž celkově to podpoří ekonomickou expanzi. "

Levnými penězi se myslí peníze, které jsou dostupné bez větších problémů, např. půjčky s nízkým úrokem nebo hypotéky, klasické spotřební úvěry případně dluhopisy prostřednictvím podpory nízkých sazeb a QE.

Rozvaha Fedu se tak rapidně zvyšovala od roku 2008 přibližně o 300 procent, i když v posledních letech můžeme vidět jak, se Fed velmi pomalu zbavuje složek ze své rozvahy. To je ve zkratce opačný proces – proces kvantitativního utahování (QT). Na následujícím grafu si ukážeme, jak Fed ovlivnil celkově americkou ekonomiku prostřednictvím zvyšování své rozvahy (fed balance sheet).

Z analýzy Lanca Roberta z RIA (realinvestmentadvice) vyplývá, že naneštěstí lze říci, že masivní expanze rozvahy se odráží na vysokých cenách akcií nebo nemovitostí, ale efekt stimulace do odvětví ekonomiky jako např. mzdy, zaměstnanosti, zisky firem po zdanění a celkovém procentuálním nárůstu HDP se nedostává do takové míry, do jaké se očekávalo.

Zdroj: RIA

Problémem může být transmisní mechanismus, který se nedostavuje do velké míry ani běžným občanům. Ne každý totiž vlastní množství akcí (jelikož neinvestuje celý život) nebo 2-3 byty, aby reálně pocítil zvýšení "bohatství". I proto se říká, že kvantitativní uvolňování nemusí přispívat ke zvýšení bohatství všech lidí, ale jen bohatí se stávají bohatšími.