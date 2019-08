VIG představí v úterý 27.8. výsledky za 2Q19 - čekáme růst č. zisku o 37%

VIG zítra ráno zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku. Zisk před zdaněním by měl být meziročně vyšší o 17 % na úrovni 135 mil. EUR, když pokles výnosů z investic je více jak kompenzován lepším výsledkem z pojišťovacích aktivit a absencí jednorázové položky (odpis goodwillu v Rumunsku), která negativně ovlivnila výsledek ve 2Q 2018. Očekáváme meziroční růst předepsaného pojistného o 2,5 % na 2,38 mld. EUR, přičemž růst v segmentu neživotního pojištění by měl být okolo 3,5 % r/r a dosavadní pokles by se měl zastavit také v segmentu životního pojištění. Segment zdravotního pojištění by měl pokračovat v solidním růstu okolo 10 % r/r. Za očekávaným poklesem výnosů z investic je mimořádný zisk z prodeje podílu ve společnosti s Immo ve 2Q 2018. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) by měl v souhrnu za první polovinu roku klesnout na 96,5 % (oproti 96,8 v 1Q19 a 96,9 % v první polovině roku 2018). Provozní náklady by měly zůstat pod kontrolou (oček. +1,4 % r/r), k čemuž přispívá implementace řady opatření v rámci zveřejněného strategického plánu pojišťovny (Agenda 2020).

Předpokládáme, že management potvrdí celoroční výhled, který počítá s předepsaným pojistným okolo 9,9 mld. EUR a ziskem před zdaněním v rozmezí 500 – 520 mil. EUR. Neočekáváme, že by výsledky přinesly nějaký výraznější impulz pro akcie. Zisk ze samotných pojišťovacích aktivit má vzhledem k rostoucímu předepsanému pojistnému a úsporám na straně nákladů předpoklady k dalšímu růstu i v následujících letech, nicméně výnosy z investic budou pod tlakem pokračující uvolněné měnové politiky ECB a nízkých výnosů státních dluhopisů.