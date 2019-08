Čína vrací úder a tarify se zvyšují na obou stranách. Hru na "(ne)zkažené vánoce", ale akceptuje

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Čínská vláda v pátek odpoledne oznámila, že jako odpověď na nedávné zvýšení cel ze strany USA uvalí 10% na americké dovozy do Číny v hodnotě 75 mld. USD . Zboží bude rozděleno do dvou kategorií, přičemž cla na ně nabydou účinku 1.9. a 15.12. tohoto roku. Cla se budou ve zvýšené sazbě 25 % navíc opět vztahovat i na americké automobilky. Navíc zvláštní celní sazba bude uvalena na dovozy sojových bobů z USA. Americký prezident Trump nejprve během pátečního obchodování pohrozil, že přijde s odvetou, a po zavření trhů oznámil zvýšení současných cel o dalších 5 proc. bodů. U čínských dovozů do USA v hodnotě 250 mld. USD vzroste celní sazba z 25 na 30 % a u nových cel na 300 mld. USD čínských dovozů, která mají platit od 1.9., se zvyšuje z 10 na 15 %. Trump vyzval americké společnosti, aby přenesly výrobu z Číny do USA. Několika vybraným společnostem (FedEx, Amazon UPS , Post Office) nařídil přestat odebírat látku fentanyl z Číny okamžitě. Prudké vyhrocení obchodní války vedlo k propadu amerických akciových indexů ( S&P 500 -2,6 %) a naopak k růstu cen státních dluhopisů Cena zlata se dostala na nové 6leté maximum 1540 USD