Rozbřesk: Obchodní válka 3.0. Americké firmy pryč z Číny, jüan na 11letých minimech, ropa pod tlakem

Obchodní válka mezi Čínou a USA je v plném proudu. Na konci uplynulého týdne nejprve Čína zavedla odvetná cla v hodnotě 5-10 % na zboží v celkovém objemu 75 miliard euro. Donald Trump s odpovědí dlouho nečekal. Nejprve vzkázal americkým firmám, aby s čínským trhem pro jistotu vůbec nepočítaly a následně oznámil zvýšení cel (ze stávajících 25 na 30 % a plánovaných od 1. září na 15 z 10 %). Nová vlna nejistoty trhy okamžitě zchladila a nepomohly ani relativně holubičí komentáře šéfa Fedu Jeremyho Powella - americké akcie (S&P 500) propadly o 2,6 % (za celý týden o 1,4 %) a jedná se o čtvrtý týdenní pokles v řadě. Výnosy dluhopisů šly dolů a půdu pod nohama, pro někoho možná překvapivě, ztrácel i americký dolar. Trhy jednoduše věří, že ve světle rostoucího globálního napětí bude Fed nakonec agresivnější.



Je jasné, že trhy přehodnocují globální rizika a nejistoty a především akcioví investoři se připravují na daleko vážnější a dlouhodobější globální obchodní spor. Ve znamení všeobecného pesimismu proto bude i start do nového týdne. Další negativní zprávou pro trhy mohou být pokračující ztráty čínského juanu, který během pondělního obchodování oslabil o více než 1 %. Tento týden tak může přijít další test toho, jak dobře Číňané od roku 2015 utáhli kapitálové kontroly. Napětí na čínských trzích navíc může dál živit nepokoje v Hongkongu, které přerostly přes víkend opět do násilných potyček…



Navíc zjevně narůstá i napětí mezi Spojenými státy a Evropou . Na setkání G7 ve Francii se Donald Trump zjevně dostal do izolace a francouzský prezident Emmanuel Macron se za zády Američanů setkal s íránským ministrem zahraničí Javadem Zarifem. A tento týden může být hůře. Americké ministerstvo obchodu má rozhodnout, zda nepřipraví odvetu za plánované uvalení digitální daně ve Francii…, v takovém případě by v rámci obchodních válek vznikla nová fronta.Pod tlakem globálního napětí se i koruna znovu dostává do úzkých. Měnový pár oslabil opět od těsné blízkosti 25,90 EUR/CZK a dnes po ránu mu nepomohou ani komentáře viceguvernéra Nidetzkého. Ten přivítal ztráty koruny jako přirozený nástroj uvolňující podmínky v době globální nejistoty.Ačkoliv obchodní válka mezi USA a Čínou eskaluje, americká výnosová křivka znovu invertuje a čínský juan padá na jedenáctiletá minima, tak na eurodolarovém trhu vše zanechává jen minimální stopy.Jen mizivá reakce devizových trhů na nejnovější navyšování cel mezi USA a Čínou může také vyplývat z toho, že víkendový slet centrálních bankéřů v Jackson Hole nepřinesl nic zásadního.Pokud americký prezident D. Trump nenasměruje svoji pozornost na Evropu , tak eurodolar mohou zajímat spíše události z Evropy - jako například index podnikatelské nálady v Německu Ifo, jež bude zveřejněn dnes dopoledne.Další vyhrocení americko-čínské obchodní přestřelky rezonuje i na ropném trhu a sráží cenu ropy Brent zpět pod 60 USD /barel. Čínská strana totiž na konci minulého týdne pohrozila uvalením odvetných 5% cel na americké importy v hodnotě 75 mld. dolarů , přičemž na potenciálním seznamu se ocitá také americká surová ropa Vzhledem k vyhrocení obchodního konfliktu lze aktuálně jen stěží hledat významnější impuls, který by cenu ropy vyhoupl výrazněji nad 60 dolarů za barel. Šancí by pro ropné býky mohl být teoreticky výrazný pokles zásob (úterý API a ve středu EIA). Na konci týdne pak trh bude sledovat aktivitu amerických těžařů, která pokračuje v setrvalém poklesu.Závěr minulého týdne přinesl skutečně krvavý propad na zámořských akciových indexech. Mezi akciemi , se kterými se v pátek nejaktivněji obchodovalo, byla společnost Foot Locker , která po kvartálních výsledcích propadla o 18,9 %. Naopak se celkem dařilo akciím Salesforce.com , které reportovaly nárůst výnosů o 22 %, a jejich prvotní reakcí byl nárůst o 5,7 %. Následkem negativní nálady na trhu se ale velká část tohoto zisku smazala a Salesforce.com zakončila seanci s 2,2% ziskem. Stejně tak tomu bylo u Boeingu, kterému k nárůstu o 3,1 % v úvodu seance pomohlo oznámení od FAA, že se blíží čas, kdy modelům 737 Max bude opět umožněno vzletět. Boeing ale celý tento zisk odevzdal a páteční obchodní den zakončil se ziskem 0,5 %.