Akciové trhy opět v hlubokém mínusu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Nečekáme žádné podstatné změny v hospodaření pojišťovny VIG. Ta zítra ráno prezentuje výsledky za Q2 19.

Do hry o roli čtvrtého operátora mohou vstoupit společnosti J&T a Dense Air.

Evropské akcie v úvodu týdne zamíří strmě dolů.

Spojené státy dnes představí objednávky dlouhodobého zboží. V Evropě bude nejzajímavější pohled na německý Ifo index podnikatelské důvěry.

Société Générale snížila doporučení pro akcie polského železničního přepravce PKP Cargo na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Zdá se, že na uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Mezitím se americká a čínská administrativa předhání v tom, na co a v jaké výši uvalí cla na dovozy zboží svého konkurenta. To přináší obrovskou nejistotu na trzích, což vede k výrazným výprodejům a hlubokým ztrátám akciových titulů. Páteční seanci americký průmyslový index Dow Jones uzavřel o 2,4 %, S&P 500 přišel o 2,6 % a technologický Nasdaq oslabil o tři procenta. Čína totiž oznámila plán uvalit ve dvou vlnách nové tarify v rozmezí 5 až 15 % na americké zboží v hodnotě 75 mld. USD. První s účinností od 1. září a druhá od 15. prosince. Jednou z dotčených komodit je americká ropa, na kterou připadá 10% clo. Donald Trump místo toho, aby se snažil situaci uklidnit, přilil na schůzce G7 olej do ohně, když zalitoval, že měl cla na čínské zboží uvalit ještě vyšší. Zároveň oznámil plán na další rozšíření cel na dovozy čínského zboží.

Není tak divu, že akcie v asijsko-pacifickém regionu opět míří strmě dolů. Většina indexů ztrácí minimálně jedno procento. Akcie obchodované v Hongkongu přicházejí o tři procenta. Nikkei 225 padá o 2,2 %, tchajwanský index propadl o 1,7 % a jihokorejský Kospi uzavírá o 1,5 % níže. Zeleným ostrůvkem jsou indické akcie. Ačkoliv globální sentiment hraje důležitou roli, investoři přeci jen více zaměřili pozornost na lokální informace o tom, že se vláda snaží svými opatřeními podpořit tamní ekonomiku a napumpovat čerstvý kapitál do státních bank. Vítanou zprávou je i snížení úrokových sazeb centrální bankou.

Vienna Insurance Group

Pojišťovna VIG zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za Q2 19. Očekáváme, že hrubé předepsané pojistné by mělo za druhý kvartál letošního roku vzrůst o 3,2 % na 2,4 mld. EUR. Nejvíce rostoucím segmentem by mělo být zdravotní pojištění, následované pojištěním majetku a odpovědnosti. Životní pojištění by mělo meziročně prakticky stagnovat. Od finančního výsledku očekáváme propad o zhruba 16 % v souvislosti s loňským prodejem S Immo a vloni utrženými vyššími zisky z investic. Ukazatel nákladovosti (combined ratio) vidíme o 0,4 pb níže. Více k odhadům naleznete na našich webových stránkách http://bit.ly/VIGQ219pre.

Telekomunikační sektor

Jedním ze zájemců o post čtvrtého operátora je stále Nordic Telecom. Dle Lidových novin společnost nyní shání investory, kterými by mohly být skupina J&T a technologická firma Dense Air. ČTÚ by měl dnes zveřejnit vypořádání připomínek k návrhu podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G. Nordic Telecom však zatím možnou spolupráci nechce komentovat a ze získaných informací ani nevyplývá, zda se aukce budou účastnit jako jeden zájemce, nebo naopak jako dva konkurenti.