Ranní glosa: Obchodní válka 3.0. - Trump doporučil americkým podnikům opustit Čínu

Obchodní válka mezi Čínou a USA je v plném proudu. Na konci uplynulého týdne nejprve Čína zavedla odvetná cla v hodnotě 5-10 % na zboží v celkovém objemu 75 miliard euro . Donald Trump s odpovědí dlouho nečekal. Nejprve vzkázal americkým firmám, aby s čínským trhem pro jistotu vůbec nepočítaly a následně oznámil zvýšení cel (ze stávajících 25 na 30 % a plánovaných od 1. září na 15 z 10 %). Nová vlna nejistoty trhy okamžitě zchladila a nepomohly ani relativně holubičí komentáře šéfa Fedu Jeremyho Powella - americké akcie S&P 500 ) propadly o 2,6 % (za celý týden o 1,4 %) a jedná se o čtvrtý týdenní pokles v řadě. Výnosy dluhopisů šly dolů a půdu pod nohama, pro někoho možná překvapivě, ztrácel i americký dolar . Trhy jednoduše věří, že ve světle rostoucího globálního napětí bude Fed nakonec agresivnější.Je jasné, že trhy přehodnocují globální rizika a nejistoty a především akcioví investoři se připravují na daleko vážnější a dlouhodobější globální obchodní spor. Ve znamení všeobecného pesimismu proto bude i start do nového týdne. Další negativní zprávou pro trhy mohou být pokračující ztráty čínského juanu, který během pondělního obchodování oslabil o více než 1 %. Tento týden tak může přijít další test toho, jak dobře Číňané od roku 2015 utáhli kapitálové kontroly. Napětí na čínských trzích navíc může dál živit nepokoje v Hongkongu, které přerostly přes víkend opět do násilných potyček…Navíc zjevně narůstá i napětí mezi Spojenými státy a Evropou . Na setkání G7 ve Francii se Donald Trump zjevně dostal do izolace a francouzský prezident Emmanuel Macron se za zády Američanů setkal s íránským ministrem zahraničí Javadem Zarifem. A tento týden může být hůře. Americké ministerstvo obchodu má rozhodnout, zda nepřipraví odvetu za plánované uvalení digitální daně ve Francii…, v takovém případě by v rámci obchodních válek vznikla nová fronta.