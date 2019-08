První dny ve školce a nároky zaměstnance při péči o nemocné dítě

První dny ve školce aneb od září přijde změna

Nástup do školního zařízení vašeho dítěte jsou obrovským a významným milníkem v životě celé rodiny. Žena se po období plného přebalování, krmení, uspávání a hraní si s dítětem opět vrací do pracovního procesu. Najednou se to malé dítě ocitá v novém prostředí bez nejbližší rodiny a známých tváří. Jak to tedy co nejlépe ustát a na co všechno se připravit?

Určitě nic nenechávejte na poslední chvíli a vše si doma společně dopředu proberte a ujasněte. Už o prázdninách o školce s dítětem diskutujte, zkuste dát dítě občas na hlídání k babičce, rodinným příslušníkům či přátelům na tzv. zvykání. Vaše ratolest si užije hodně zábavy a vy tak zjistíte, že se vaše obavy mohou rozplynout. Mnohdy vás může překvapit, jak to dítě zvládá a je v pohodě. Mnoho rodičů pak lituje, že nedali dítě na hlídání mnohem dříve.

Nová školní výbava a podpora imunity

Pořiďte dítěti do školky nové přezůvky, batůžek a oblečení, tak se začnou těšit ještě více. Hlavně nedávejte najevo žádné negativní emoce či strach z vaší strany. Na první den ve školce si vyhraďte dostatek času, avšak odborníci (a koneckonců i zkušené maminky) nedoporučují příliš intenzivní a dlouhé loučení.

Myslete na to, že vaši nejmenší vstupují do kolektivu podobně starých jedinců. Je předem jasné, že se vaše dítě bude najednou setkávat s novými bacily, bakteriemi a nejrůznějšími dětskými nemocemi. Je tedy dobré dopředu podpořit imunitu dítěte, ať už nějakými vhodnými imunitními bakteriemi, probiotiky a vitaminem C. A začněte už o prázdninách! Dítě příliš nenavlékejte, otužujte a zvykejte ho na pobyt venku i v méně příznivém počasí. Bohužel se však i tak stane, že po pár dnech v práci budete muset zůstat doma s dítětem, protože onemocnění. Určitě se z toho nemusíte hroutit, k dětem to prostě patří a váš zaměstnavatel s tím většinou musí počítat.

Péče o dítě v době nemoci z pohledu sociálního odboru

V době nemoci nemůže dítě doma zůstat samo, to je jasné. Nejčastěji bývá s potomkem matka, ale může se jednat i o otce či jiného člena rodiny. Odbor sociální péče poskytuje šest dávek v českém systému nemocenského pojištění. Patří do nich peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, dlouhodobé ošetřovné, nemocenská a ošetřovné. Na poslední dávku, tedy na ošetřovné, má nárok zaměstnanec, jež ošetřuje nemocného člena domácnosti a nemůže tak sám chodit do zaměstnání.

Ošetřovaná osoba musí žít prokazatelně ve společné domácnosti s daným zaměstnancem, v dané situaci se ale jedná o matku a dítě, u níž to tak být nemusí. Ošetřovné (ve zkratce OČR) tak může čerpat jak otec, tak matka dítěte (či jiná osoba), ač jeden z nich nežije ve společné domácnosti, ale mají např. střídavou péči o dítě. OČR lze čerpat i v případě, kdy je dítě do 10 let sice zdravé, ale školské nebo jiné dětské zařízení se uzavře z důvodu nepředvídatelné události, havárie či epidemie.

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR)?

Každý, kdo se účastní placení nemocenského pojištění. U všech zaměstnanců vzniká tato povinnost ze zákona počátkem prvního dne nástupu do zaměstnání a zaniká skončením zaměstnaneckého poměru. Hrazení nemocenského pojištění je tedy povinné a za zaměstnance je odvádí zaměstnavatel. Bohužel se ošetřovné netýká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), a to i přesto, že se dobrovolně přihlásí k placení nemocenského pojištění. O nutnosti či potřebě ošetřování dítěte rozhoduje jeho ošetřující lékař (např. pediatr) a následně vystaví tzv. Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho poté předá svému zaměstnavateli, ten pak pošle veškeré podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Jaký je výpočet a výše dávky ošetřovného?

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ, tedy průměrný denní příjem za rozhodné období, které je za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřebná péče. Vyměřovací základ se dle zákona o nemocenském pojištění dále redukuje prostřednictvím tří redukčních hranic. Výše ošetřovného se počítá z tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu a činí 60 % z této částky. Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní, u samoživitelů je to až 16 dní. Rodiče mají právo se po tuto dobu jednou v ošetřování vystřídat. Dávku vyplácí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž obdrží podklady.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika

Editorka: Zuzana Klímová