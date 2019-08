Vítězná strategie? V posledních letech stačí jít proti největším pozicím hedgeových fondů

Hedgeové fondy mají již po mnoho let povinnost co čtvrtletí zveřejnit (s důstojnou časovou prodlevou), které investice v uplynulém období provedly. A není to tak dávno, co tyto zprávy pro regulátory dokázaly rozhýbat trh více než kdejaké hospodářské výsledky firem nebo zveřejněné makroekonomické ukazatele. A vlastně to platí dodnes, záleží jen na úhlu pohledu.

Společně s výkonností hedgeových fondů v uplynulých letech lehce vadne také zájem o jimi uskutečňované investice. Ale vlastně možná ne tak docela. Kontrariánských investorů, kteří jdou "proti trhu", jsou plné internetové diskuze, a byť je otázka, kolik z nich se při správě svých portfolií skutečně řídí proklamovanými postoji, data ukazují, že by minimálně v případě sázky "proti hedgeovým fondům" v posledních letech neudělali chybu.

O čem konkrétně je řeč? Od roku 2013 do konce prvního pololetí 2019 se jako vynikající strategie ukazuje spekulace na pokles akcií firem, které jsou v portfoliích největších hedgeových fondů v první desítce nejoblíbenějších dlouhých pozic, a naopak nákup akcií společností, jež hedgeové fondy řadí na prvních deset míst svého SHORT listu.Výjimkou byl pouze rok 2017, zato v letošním prvním pololetí zmíněná TOP 10 hedgeových fondů zaostala za jejich BOTTOM 10 o plných 19 procentních bodů.

Nikdo neví, zda a kdy tato "strategie" přestane fungovat, jako zajímavý tip pro spekulaci ale každopádně slouží velice dobře.