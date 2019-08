Obchodní válka opět posílá trhy k zemi

Závěr týdne přinesl skutečně krvavý propad na zámořských akciových indexech. Nejočekávanější událostí dneška byl proslov šéfa FEDu Jerome Powella, od kterého se očekávalo, že naznačí blíže další směr, kterým se vydají zámořské úrokové sazby. V tu dobu byl trh nastaven ještě pozitivně, protože Powell sice neřekl nic neočekávatelného (s trochou nadsázky se dá říci, že spíše popsal fungování centrální banky), ale trhy se i tak zvedaly v pozitivní náladě před nadcházejícím víkendem. To pravé drama ale nastalo ve chvíli, kdy Čína oznámila zavedení cel na zboží z USA v objemu 75 miliard USD a zvýší cla například na kontroverzní sójové boby, automobily nebo ropu. Již po tomto oznámená se trhy otočily do záporu. Následující rána přišla ve chvíli, kdy zareagoval na svém Twitterovém účtu americký prezident, že na toto odpoví v průběhu dopoledne. Trhy v té době nabraly ztráty okolo 3 %. Do konce obchodování ale Trump odvetné opatření neoznámil.Jerome Powell ve svém projevu nadále zmínil, že monetární politiku je obtížné provádět v podmínkách současné obchodní politiky, čímž kritizuje tak administrativu Donalda Trumpa. Konkrétně řekl, že neexistuje precedens, který by pomohl vést monetární politiku v současné situaci. Jednou za nejzajímavějších vět proslovu pak bylo to, že trh práce je v pořádku, inflaci se blíží 2% cíli a centrální banka je připravena jednat přiměřeně, aby zajistila udržitelný růst.Mezi akciemi , se kterými se dnes nejaktivněji obchodovalo, je společnost Foot Locker , která po kvartálních výsledcích propadla o 18,9 %, když se ani zdaleka nevyrovnal ostatním maloobchodníkům, kteří reportovali dříve v tomto týdnu. Naopak se celkem dařilo akciím Salesforce.com , které reportovaly nárůst výnosů o 22 % a jejich prvotní reakcí byl nárůst o 5,7 %. Následkem negativní nálady na trhu se ale velká část tohoto zisku smazala a Salesforce.com zakončila seanci s 2,2% ziskem. Stejně tak tomu bylo u Beingu, , kterému k nárůstu o 3,1 % v úvodu seance pomohlo oznámení od FAA, že se blíží čas, kdy modelům 737 Max bude opět umožněno vzletět. Boeing ale celý tento zisk odevzdal a obchodní den zakončil se ziskem 0,5 %.