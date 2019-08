Bitcoin testuje nervy každého tradera!

Ahojte tradeři a vítejte u páteční analýzy Crypto marketu!

U BTC stále sledujeme stejný scénář, který velmi zdatně testuje nervy každého tradera. BTC se neustále pohybuje v sideways overlapping formaci velkého bullish trianglu a dokud se nacházíme nad hodnotou 9460,-USD, je to stále naše prioritní predikce. Na grafu BTCUSD je obrovské množství možností a scénářů, které mohou nastat. Je to tím, že v sideways pohybech není jasně daný short term trend, proto celá struktura obsahuje obrovské množství šumu, výplachů a falešných signálů. Z tohoto důvodu se vždy soustředíme na zóny, které určují targety i celou predikce mnohem přesnější a eliminují krátkodobý sentiment a emoce z grafu. Dokud se BTC nachází nad hranicí invalidation level, je platný target 11200-11700,-USD pro dokončení vlny „D“. Pokud se dostaneme v impulzním manýru pod 9460,-USD, tento triangl je neplatný a čeká nás pokračování downtrendu do alternativní zónu pro vlnu „(C)“. Tento scénář sledujeme již druhý měsíc, protože na něm intradenní výplachy a panické pohyby nic nemění.

Na intradenním grafu sleduji dva scénáře, protože nám intradenní graf může prozradit co čekat na vyšším TF ještě předtím, než se dostaneme pod hodnotu invalidation level = 9460,-USD. Aktuálně je klíčová rezistence na intradenním grafu v zóně mezi 10400-10500,-USD. První předpoklad pro pokračování uptrendu je návrat do EW channelu. Druhý předpoklad, který bereme už i jako potvrzení je překonání hranice 10500,-USD. Pokud se podaří BTC v této struktuře překonat 10500,-USD, pak máme i na intradenním grafu potvrzeno, že naše predikce s velikým bullish trianglem je platná.

Na nejkratších TF sledujeme nyní dokončování subvlny „(a)“, ale grafy na těchto TF jsou spíše for fun, protože nejsou příliš dobře čitelné a mění sentiment během několika minut. Tím, že jsme v korekční struktuře se sentiment mění každou hodinu, protože na člověka působí tíha kratších TF. Proto je důležité si držet odstup a sledovat hlavní trend a strukturu na vyšších TF.

UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku, se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.