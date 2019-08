Kde najde libra své dno?

Britský premiér Boris Johnson se vydal na spanilou jízdu napříč Evropou. Cíl je jasný, vyjednat novou dohodu o brexitu. Jeho dosavadní snažení přináší spíše smíšené zprávy. I přesto část trhu během včerejšího dne nabyla optimismu, což vyústilo v posílení libry. Vsadit si však na to, že jde o obrat trendu, by zřejmě udělal málokdo. Otázkou tak zůstává – kde najde britská měna své dno?

Libra vůči dolaru za letošní rok prozatím oslabila o více než čtyři procenta. Svého dosavadního dna dosáhla v srpnu, když její kurz vůči dolaru atakoval hranici 1,2000 GBPUSD. Vzhledem k tomu, že tato úroveň představuje silný support, jsme byli svědky odrazu až k červencovým maximům nad 1,2200 GBPUSD. Dnes ráno však cable opět oslabuje.

Klíčovým tématem současného vyjednávání o brexitu je irská pojistka. Johnson o něm v posledních dnech jednal nejprve s německou kancléřkou Merkelovou a následně s francouzským prezidentem Macronem. Výsledek z první schůzky vyzněl pozitivně, vyřešení sporných brexitových otázek, včetně irské pojistky, by mohlo přijít klidně do měsíce. S tím by v podstatě souhlasil i francouzský prezident, avšak jeho postoj zahrnuje spíše více pesimismu než optimismu. To potvrzuje i fakt, že základním scénářem Francie je brexit bez dohody.

A podobně se na situaci dívají i některé banky. Britská Barclays v tomto týdnu uvedla, že ve svém výhledu považuje tvrdý brexit za stále více nevyhnutelný. V podstatě totožně se na věc dívá i banka Morgan Stanley. Podle ní se možnost dosažení dohody silně vzdaluje. Británie dle Morganů buďto v EU zůstane, anebo odejde bez dohody. Oběma variantám banka přiřazuje pravděpodobnost 40 %, dohodě pak 20 %.

Tvrdý brexit by nutně podle obou vyvolal i akci ze strany Bank of England. Banky se shodují, že by následovala vlna snižování sazeb, a to zhruba o 50 bazických bodů do konce roku 2020. Vedle toho by bylo potřeba i zásahu ze strany fiskálu. V takto představeném scénáři by podle Barclays libra citelně oslabila jak vůči dolaru, tak i euru. V prvním případě by se kurz posunul až k minimu na 1,0900 GBPUSD, ve druhém pak na 0,99 EURGBP.

Najdou se však i o něco optimističtější odhady, byť stále pracující s další oslabením britské libry. State Street Bank a Union Bancaire Privee shodně sází na pokles k hranici 1,1700 GBPUSD. Jakmile bude této úrovně dosaženo, investoři by mohli začít uvažovat naopak o otvírání long pozic, obzvláště pokud by již bylo jisté, že celá brexitová sága skončí předčasnými volbami.

Z výše uvedených odhadů je patrné, že pásmo, kam by se mohla libra posunout, je široké. Vzhledem k tomu, že se kurz britské měny v poslední době vyvíjí výhradně v závislosti na politice, zatímco na data reaguje spíše vlažně, je potřeba počítat s přítomností výrazné rizikové prémie. Podle banky ING, která sleduje kurz libry vůči dolaru, byla riziková prémie v červenci sice poblíž maxim ze začátku roku, stále se však nejednalo o nejvyšší hodnoty z třetího čtvrtletí minulého roku. Z toho vyplývá, že kurz má stále prostor pro další oslabení.

My očekáváme, že se kurz libry v nejbližších dnech udrží nad hranicí 1,2000 GBPUSD. Navíc předpokládáme, že varianta tvrdého brexitu je již ve spotovém kurzu částečně započítána. Soudíme tak na základě pohledu na opční trh, který ukazuje, že spread mezi roční a tříměsíční strategií risk reversal dosahuje plusových hodnot. Stále ale platí, že trh zůstává strukturálně short.

Dnešní den bude na data spíše chudý. Klíčovou událostí, na kterou investoři čekají celý týden, bude vystoupení guvernéra Fedu Powella na symposiu centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. Poslední komentáře ostatních představitelů americké centrální banky vyzněly relativně v jestřábím duchu. Otázkou tak je, zda se i Powell přikloní k tomu, co již zaznělo nejen na tiskové konferenci po červencovém zasedání, ale i vyplynulo z Fed Minutes. I přes důležitost této události opční trh signalizuje až podezřelý klid. Overnight implikovaná volatilita EURUSD dosahuje zhruba 5 %, což jsou menší hodnoty než například před zmiňovaným červencovým zasedáním.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1067 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,35 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1052 do 1,1113 EURUSD.*

Koruna se v závěru týdne posouvá na silnější hodnoty. I přes oslabující euro vůči dolaru tak za poslední dny dosahuje nejvyšších zisků v rámci regionu, tedy ve srovnání s vývojem polského zlotého a maďarského forintu vůči euru.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,76 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,73 až 25,83 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,18 až 23,35 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.