Berlusconi svádí bitvu s miliardářem o to, kdo se postaví Netflixu

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi a francouzský miliardář Vincent Bollore se opět střetli tváří v tvář v bitvě o to, kdo povede jihoevropský útok na Netflix. Bollore, který vlastní mediální konglomerát Vivendi, v prvním kole proti Berlusconimu v roce 2017 neuspěl. Má ale slušně našlápnuto si v tom druhém vést lépe.

Oba magnáti se přou o budoucnost firmy Mediaset. Tato milánská společnost plánuje fúzi se španělskou pobočkou Mediaset Espana Comunicacion a přesídlení do Nizozemska. Tento krok by konsolidoval kontrolu, kterou má 82letý Berlusconi a jeho rodina skrze Fininvest tím, že by jim v nové společnosti se jménem MediaForEurope udělil extra volební práva.

To je vidina, kterou by Bollore, 67, jen nerad dopustil. Vivendi vlastní 29 % Mediasetu a během hlasování akcionářů 4. září plánuje této dohodě oponovat. Jinak by se jeho vliv ještě snížil. Zatímco Berlusconi potřebuje pro schválení fúze dvoutřetinovou většinu, Vivendi bude moci využít svých hlasovacích práv o podílu pouhých 9,6 % - většina jeho akcií leží po rozhodnutí italského regulátora v nezávislém trustu. To bylo ono první kolo, ve kterém jej Berlusconi porazil.

Vivendi má ale páku, kterou by mohl využít. Dohoda neprojde, pokud akcionáři, kteří vlastní více než 180 milionů eur v akciích použijí právo na stažení svých akcií z důvodu nesouhlasu se strukturálními změnami ve firmě. Mediaset by tak musel zaplatit investorům, kteří s fúzí nesouhlasí, za jejich akcie danou cenu. I kdyby Vivendi uplatnil toto právo na svůj 9,6% přímý podíl, převyšovalo by to částku 300 milionů eur. A to by mohlo Berlusconiho plány zhatit.

Právě to by mohla být pro Bolloreho páka, kterou potřebuje k dosažení svého dlouhodobého cíle – vytvořit jihoevropského šampiona, který by byl schopný lépe konkurovat Netflixu. Aby se mu to podařilo, riskoval by, že prodá svůj podíl se ztrátou. Ale jen hrozba odstoupení by mohla zahnat Berlusconiho zpět k jednacímu stolu a nabídnout mu alianci, která by propojila obsah Vivendi a Mediasetu. Nakonec fúze dvou Mediasetů z Itálie a Španělska má obdobný záměr – vytvořit nového giganta na video obsah.

Přesně proto původně Bollore podíl v Mediasetu získal. V roce 2016 vycouval z dohody koupit si Berlusconiho Mediaset Premium, divizi placené TV, (která už byla mezitím prodána divizi Sky patřící Comcastu) za 800 milionů euro. Místo toho si koupil akcie mateřské firmy. Vzhledem k tomu, že Vivendi je zároveň i největším akcionářem v Telecom Italia, donutil italský komunikační regulátor tuto francouzskou firmu zbavit se většiny svých volebních práv Mediasetu. Duální podíl totiž porušoval pravidla o koncentraci mediálního a telekomunikačního vlastnictví.

Bolloremu sice zbyl podíl v těchto dvou italských firmách dohromady za 3,2 miliard eur, ale vliv má malý. Loni také utrpěl porážku s aktivistickým Elliot Management ohledně kontroly Telecom Italia. Nyní má příležitost zachránit některé ze svých plánů, které jej do nesnadné situace dostaly.

Autor: Alex Webb, Bloomberg