Kofola – nákupy akcií ze strany managementu pokračují

Akcie Kofola ČeskoSlovensko, a.s. (dále jen Kofola) se v reakci na zveřejněné hospodářské výsledky v minulém týdnu navrátily zpět pod hranici 300 Kč, kde zatím nadále setrvávají. Zmiňovaný kurzový pokles přilákal již tři členy managementu k dalšímu nákupu firemních akcií.

Jak už jsme v neděli informovali v týdenním reportu týkajícím se pražské burzy, jako první se v srpnu do nákupu akcií Kofola pustil generální ředitel domácí Kofoly a CFO Daniel Buryš. Minulý čtvrtek koupil 236 akcií Kofola za kurz 297 Kč. K nákupu se odhodlal po více než roce. Naposledy totiž nakupoval loni v červnu a to 1 550 akcií za vyšší kurz 313 Kč. Současnými nákupy tak své portfolio akcií Kofola rozšířil na 9 808 kusů v aktuálním ohodnocení přes 2,9 mil. Kč.

Následně přikupoval akcie i finanční ředitel divize Adriatic Martin Pisklák. V pondělí 19. srpna 853 akcií Kofola za kurz rovněž 297 Kč. Do akcií tedy investoval nyní přes čtvrt milionu korun. V jeho případě lze hovořit o rozšíření portfolia na celkem 5 159 akcií Kofola.

Poslední, kdo se zatím z managementu dle regulatorních hlášení nyní pustil do nákupu akcií je René Novotný, šéf dceřiné přepravní společnosti SANTA-TRANS. Také on nakoupil akcie za kurz 297 Kč. Včera 22. srpna na 562 kusů. René Novotný tak své portfolio rozšířil na 4 354 akcií Kofola.

Když ji miluješ, není co řešit

Na pražské burze je společností, jejichž management by kupoval firemní akcie jako šafránu. Zkrátka u společnosti Kofola nutno vyzdvihnout zájem a víru managementu v byznys firmy projevující se z jejich strany nákupem firemních akcií. Podíváme-li se do historie, od vstupu titulu na pražskou burzu již management na trhu v souhrnu nakoupil téměř 49 tisíc akcií Kofola. Ve vztahu k aktuální tržní ceně 298 Kč, lze hovořit o částce přes 14,5 mil. Kč.





Nutno závěrem dodat, že v případě managementu Kofoly nelze ale příliš hovořit o odhadnutí výhodnosti nákupů. Do prvních investic do akcií se vedené pustilo již zhruba půl roku po vstupu titulu na trh. Sice v té době oproti IPO byly akcie již o téměř 15 % levnější, přesto to nebylo zdaleka jejich dno. Management tak dalšími nákupy vlastně ve většině případů zatím jen tzv. ředí svou nákupní cenu. Žádných ztrátových prodejů jsme se z jejich strany nedočkali. Vidina lepších zítřků tak pro akcie Kofola z pohledu managementu vlastně evidentně zůstává otevřena.