22. srpna: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech se ve čtvrtek pohybovaly bez jasného směru a uzavřely smíšeně. Negativně na ně zapůsobila nepříznivá statistika z amerického zpracovatelského průmyslu, povzbuzení jim naopak poskytly údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a dobré hospodářské výsledky maloobchodního řetězce Nordstrom.

Index Dow zpevnil o 0,19 % na 25 252,24 bodu, benchmark S&P 500 klesl o 0,05 % na 2 922,95 bodu a index Nasdaq Composite oslabil o 0,36 % na 7 991,39 bodu. Index volatility VIX stoupl o 5,57 % na 16,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 1,61 %.

Smíšeně uzavřely také hlavní sektory. Nejvyšší zisk zaznamenalo finanční odvětví, které stouplo o 0,7 %. Zhruba o půl procenta vzrostly reality a sektor necyklického spotřebního zboží. Nejvíce naopak ztratilo odvětví základních materiálů (-0,67 %).

Akcie zpočátku posílily, když ve středu zveřejněný čtvrtletní zisk Nordstromu překonal očekávání. Cenné papíry této firmy díky tomu ve čtvrtek zdražily o 16 %. Dobrou zprávou pro akciový trh jako celek byly i údaje amerického ministerstva práce, které za minulý týden ukázaly nižší než očekávaný počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Naopak průzkum společnosti IHS Markit ozřejmil, že se aktivita amerického zpracovatelského průmyslu v srpnu poprvé po deseti letech snížila. Mezi investory to vyvolalo obavu, že americko-čínská obchodní válka by mohla ekonomiku USA stáhnout dolů. Trhy nyní čekají na páteční projev šéfa americké centrální banky Jeroma Powella, který by v něm měl dodat podrobnosti k zápisu z jejího červencového jednání, zveřejněnému ve středu.

Na devizovém trhu ve čtvrtek kvůli nejistotě ohledně Powellova projevu oslaboval americký dolar. Kolem 22.00 SELČ ztrácel dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, 0,1 % na 98,2 bodu.

