4 růstové akcie ve (velké) slevě

Akcie za sebou mají turbulentní období, ale zůstávají poměrně drahé. Hledání firem, které mají stále růstový potenciál a nejsou zbytečně předražené, je tedy nadále složité. Ale to neznamená, že takové firmy (a jejich akcie) neexistují.

Ani vysoké ceny akcií investory neodrazují od toho, aby investovali do oblíbených a populárních titulů, což dále zvyšuje jejich kurzy. Zdá se, že je neodradí ani zvýšená volatilita v poslední době, ani vysoké ocenění. CAPE (cyklicky upravené P/E neboli Shillerovo P/E) indexu S&P 500 je na dlouhodobých maximech, u titulů jako Visa nebo Facebook se valuace pohybují kolem 30násobku jejich výdělků a u akcií jako PayPal a Adobe okolo 50násobku.

Hledání zajímavě oceněných titulů proto může vypadat jako hledání jehly v kupce sena. Magazín Fortune ovšem nedávno nabídl seznam sta nejrychleji rostoucích společností a našly se mezi nimi minimálně čtyři firmy, které vedle růstového příběhu a zajímavých očekávaných zisků splňují i podmínku atraktivního ocenění.

SVB Financial Group

Společnost se specializuje na poskytování půjček technologicky zaměřeným investorům rizikového kapitálu. V porovnání s konkurencí má poměrně velké portfolio úvěrů s proměnlivou sazbou, které jsou citlivé na pohyby sazeb Fedu. Kvůli očekávanému snižování sazeb firma snížila svůj výhled úrokových příjmů pro rok 2019, což způsobilo pád kurzu akcií. Podle Bretta Rabatina z Piper Jaffray má ale společnost to nejhorší nejspíše za sebou, pohyby sazeb jsou již v ceně akcií veskrze zahrnuty. Investice firem rizikového kapitálu jsou přitom na vzestupu (ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhly 66 miliard dolarů), cena akcií SVB Financial Group by podle Rabatina po odeznění šoků způsobených pohybem sazeb měla opět růst.

Centene

Firma patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti v oboru zdravotního pojištění, ale nákup společnosti WellCare za 17 miliard dolarů (podle investorů příliš vysoká cena) vedl k pádu kurzu akcií firmy. Podle Davida Windleyho z Jefferies je však největší devizou WellCare velký počet zákazníků využívajících veřejně-soukromé hybridní plány Medicare Advantage. Ty jsou podle Widleyho výnosnější než Medicaid a počet klientů u nich roste nejrychleji. Nákup WellCare tak pro Centene znamená zdvojnásobení byznysu v rámci Medicare Advantage. I díky tomu analytici očekávají růst zisku na akcii o 18,6 % ročně v nejbližších 3-5 letech (u indexu S&P 500 pouze +5,7 %).

Dodavatel výrobců čipů nebo zařízení využívajících umělou inteligenci působí v odvětví pohybujícím se mezi inovačním boomem a převisem nabídky. Po rychlém růstu v předchozích dvou letech přišel ve fiskálním roce 2019 (končícím v červnu) propad prodejů o 13 %. Očekávání oživení a růst cen paměťových čipů NAND, které zajišťují téměř polovinu příjmů společnosti, ale cenu akcií podporuje. Weston Twigg z KeyBanc Capital Markets očekává v roce 2020 růst tržeb o 12 %.

Supernus Pharmaceuticals