Banky bojují o hypoteční klienty zatím marně, zájem o úvěry na bydlení stále klesá

Nepomohlo ani další snížení průměrné hypoteční sazby o osm bazických bodů na aktuálních 2,68 procenta. Jde o jasný následek neuvážených kroků centrálních bankéřů, kteří opakovaně zpřísnili kritéria pro zisk hypoték. Kvůli tomu odstřihli od tohoto způsobu financování minimálně pětinu žadatelů, kteří by dříve hypotéku získali. Jasně to dokládají právě údaje Fincentrum Hypoindexu. Za prvních sedm měsíců letošního roku podle něj uzavřely komerční banky celkem 43 489 hypotečních úvěrů, zatímco ještě loni jich bylo 62 881. To je obrovský třetinový pokles, který nemá obdoby.

V době, kdy česká ekonomika stále roste a příliš se nemění ani čísla (fakticky nulové) nezaměstnanosti, by přitom nebyl k podobnému výkyvu žádný důvod. Zcela jasně se tak potvrzují mé obavy, že se Česká národní banka stala hrobníkem snů o vlastním bydlení. Na její nedomyšlené makroekonomické experimenty bohužel už doplatilo takřka dvacet tisíc domácností (přesně 19 392), které letos na hypotéku nedosáhly. A takových případů neúspěšných žadatelů o hypotéku odsouzených do nájemního bydlení bude bohužel jenom přibývat.

Centrální bankéři tak sice ochránili domácnosti před – dle jejich mínění – neuváženým rozhodnutím vzít si hypotéku a budoucí neschopností ji splácet. Bohužel je tím zároveň připravili o možnost investovat do svého, protože splátky stále rostoucích nájmů často převýší splátky hypotéky, kterou mohli dříve získat. Jenže v tomhle případě budou dotovat cizího majitele bytu či domu a navíc s rizikem, že o stávající bydlení mohou kdykoliv přijít. Třeba jim pak ČNB umožní přespat ve svém honosném sídle v centru Prahy. Ale moc bych na to nespoléhal.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.