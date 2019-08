Německo: Změny silničního zákona. Cyklistům vychází vstříc, motoristy bude více trestat

Změny, které navrhuje německý ministr dopravy Andreas Scheuer mají jedno největší téma, a to vyšší bezpečnost a ohleduplnost vůči cyklistům a chodcům. Naopak motoristé pocítí vyšší postihy, z nichž mezi ty nejvyšší bude patřit nesprávné chování při vytváření záchranné uličky. Za to hrozí pokuta v přepočtu až 8 500 Kč.

Pokud jde o cyklisty a chodce, pak na jejich bezpečnost má myslet změna silničního zákona, která ještě musí projít schválením. Například se to má týkat povinnosti řidičů kamionů a nákladních vozidel při odbočování vpravo na křižovatce jet rychlostí chůze člověka. To proto, aby bylo možné včas zastavit, kdyby až po vjetí do zatáčky spatřil řidič chodce nebo cyklistu, které nemusí ani velká zpětná zrcátka nákladních vozidel zobrazit.

Cyklisté a chodci ocení například také fakt, že bude zakázáno stát a dokonce i zastavit na pruhu vyznačeném jako cyklotrasa. Podobně jako nebude možné stát s vozidlem na chodnících. V opačném případě pokuta dosáhne až 100 euro, když dosud to bylo i při nejvyšším postihu 3x méně.

Zásadní navýšení pokuty se chystá v případě, že nevytvoříte včas a dostatečně záchranářskou uličku, nebo ji zneužijete pro vlastní snadnější průjezd. V tomto případě může následovat sankce až 320 euro (8 500 Kč).

Otazníky zároveň vyvolávají přinejmenším dvě chystané změny: umožnit vozům s minimálně třemi pasažéry, aby využívaly vyhrazených pruhů pro hromadnou dopravu. Argument proti tomuto návrhu zní logicky – pak ale pruh, který má urychlit hromadnou dopravu ztrácí bezmála smysl. Německý ministr dopravy k tomu dodává, že je na samotných městech, zda takové pravidlo zavedou nebo nikoliv.

Podobně kontroverzní je návrh, že by byli postihováni řidiči, kteří vypnou automatické nouzové brždění. Jak takové jednání kontrolovat? Asi jen v případě havárie. I po ní lze ovšem elektronický systém opět aktivovat.

Jedno je ale zjevné. Odborníci ÚAMK se shodují na tom, že se jedná ze značné části o opatření, která mají „kompenzovat“ fakt, že je omezován stále častěji motoristům vjezd se staršími vozy do měst. Proto se taková pozornost věnuje cyklistům a chodcům, nebo se navrhuje zvýhodnit sdílení vozidel či dokonce zaznívají úvahy o omezení předjíždění jednostopých dopravních prostředků jako jsou i kola a elektrokola nebo dokonce elektro koloběžky v daném jízdním pruhu.