Americká recese: 12 kroků k co nejpřesnější predikci

O možné recesi v USA se hovoří prakticky denně. Lze ale vůbec recesi a dobu jejího vzniku předpovědět? Máme několik tipů, které by mohly investorům v tomto směru pomoci.

Obchodní válka a možný konec nejdelšího růstu americké ekonomiky v historii úvahy o recesi podporují, ale kdy přijde, nemůže s jistotou říci nikdo. Zvýšení cel na zboží dovážené z Číny na 25 % a možná protiopatření Číny budou podle analytiků z Morgan Stanley znamenat recesi v USA do tři čtvrtě roku. Přestože bylo zavádění některých cel odloženo až na polovinu prosince, ani v Goldman Sachs již nevěří, že by se do roku 2020 podařilo uzavřít mezi USA a Čínou obchodní dohodu. Investoři i proto sledují signály, které by jim umožnily předpovědět recesi co možná nejpřesněji.

1. Výnosová křivka

Když dluhopisy s delší splatností (například 10 let) nabízejí nižší výnos než krátkodobé cenné papíry (3 měsíce, 2 roky), znamená to, že investoři čekají v blízké době problémy a věří spíše v lepší zítřky v delším horizontu. Inverzní křivka je poměrně dobrým ukazatelem recese, ale může trvat klidně i dva roky, než ekonomika začne klesat.

V případě posledních dvou recesí došlo těsně před jejich vypuknutím k nárůstu míry nezaměstnanosti i počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Aktuálně je nezaměstnanost v USA na 50letém minimu. Investoři by tak měli sledovat, zda se zhoršující se vztahy mezi USA a Čínou, které mají negativní vliv na ekonomiku a trhy, nepřelévají na trh práce.

3. Produkční mezera

Rozdíl mezi skutečným výstupem ekonomiky a jejím potenciálem ukazuje zdraví ekonomiky. V současnosti je tato mezera pozitivní, což znamená, že ekonomika je nad potenciálem. Tento stav je obvyklý pro konec ekonomického cyklu (na konci recese je tomu naopak), ale i zde platí, že pozitivní mezera může trvat i několik let, než dojde k recesi.

4. Spotřebitelská důvěra

Poptávka spotřebitelů je hnacím motorem americké ekonomiky a v době recese obvykle klesá. Nyní je na cyklickém maximu, takže je potřeba vyčkat na pokles.

5. Akciový trh

Akciové trhy zpravidla klesají, když se blíží recese, a stejně tak tomu bylo v případě posledních dvou recesí v USA. Současná volatilita zvyšuje nervozitu, nicméně klouzavá 12měsíční změna má daleko k úrovním, které by varovaly před recesí.

6. Boom-Bust barometr

Ukazatel, který sestavuje společnost Yardeni Research, vyjadřuje poměr indexu cen průmyslových komodit, jako jsou měď, ocel a šrot z olova, a počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. I tento ukazatel klesal před nebo v průběhu posledních dvou recesí a momentálně je pod svým posledním maximem z dubna.

7. Trh s bydlením

Zahájená výstavba a počet stavebních povolení před recesí také zpravidla klesají. Počet zahájených staveb přitom klesá tři měsíce po sobě, a i když u stavebních povolení došlo k nárůstu, trh je stále poblíž několikaletých minim. Záchranou může být snižování sazeb ze strany Fedu.

8. Výrobní sektor

Podíl výrobního sektoru na HDP USA klesá, ale pokud klesne výrobní index ISM pod 50 bodů na delší dobu, je nadále namístě zvýšená obezřetnost. Výrobní aktivita v USA podle posledních údajů klesla na nejnižší hodnotu od srpna 2016 a růst počtu nových zaměstnanců také zpomaluje, což naznačuje možné brzdění celé ekonomiky. Podle ekonomů z Bank of America Merrill Lynch to může mít částečně na svědomí obchodní válka.

9. Zisky firem

Zisky firem z indexu S&P 500 před poslední recesí klesaly. Aktuálně zisky amerických firem dále mírně rostou, minimálně letos by to podle analytiků ještě mohlo vydržet.

10. Spready

Rozdíly ve výnosech mezi dluhopisy s vysokým výnosem a státními bondy před recesí rostou, v posledním případě letěly strmě nahoru. Investoři tím dávají najevo, že se obávají nárůstu počtu bankrotů. Momentálně ale mají spready k maximálním hodnotám daleko.

11. Nákladní doprava

Index Cass Freight, barometr zdraví lodní dopravy, v červnu klesl meziročně o 5,3 %. Byl to již sedmý měsíc poklesu v řadě. Může to být zapříčiněno napjatými obchodními vztahy, ale také může jít o důkaz, že je ve světové ekonomice obecně něco špatně.

12. Index bídy

Takzvaný index bídy sčítá míry inflace a nezaměstnanosti a v průběhu recese obvykle roste, ale ani nízký ukazatel nemusí znamenat velkou výhru. Momentálně klesá.