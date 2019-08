Okénko trhu: Odpoledne US PMI; Německé hospodářství nadále vykazuje známky dvourychlostní ekonomiky

Kompozitní PMI index eurozóny se v srpnu mírně zvýšil, když dosáhl 51,8 bodu. Solidní růst si i nadále udržel sektor služeb, který, přes přetrvávající nepříznivou situaci v průmyslu (47,8 bodu), udržel evropskou ekonomiku v pásmu expanze. Nicméně i přes lehce pozitivnější srpnové ukazatele zůstane růst HDP ve třetím čtvrtletí s největší pravděpodobností jen mírně kladný. Zatím se totiž neobjevují žádné přesvědčivé známky, že v brzké době dojde k obratu v ekonomickém cyklu. Firemní sentiment dosáhl nejnižších hodnot za posledních šest let a ukazuje se, že společnosti se spíše připravují na dlouhodobější období ekonomického útlumu. To dokládá i tvorba nových pracovních míst, která postupně ztrácí dynamiku. Pozitivně překvapil PMI z francouzského průmyslu, který v srpnu poskočil na 51 bodů a dostal se tak do pásma expanze. Nadále odlišná situace panuje v Německu, kde se sice průmyslový PMI o 0,4 bodu zvedl, nadále se však drží hluboko v pásmu kontrakce (43,6 bodu).



Podle ukazatelů PMI tak německé hospodářství nadále vykazuje známky dvourychlostní ekonomiky, kdy robustně rostoucí sektor služeb vyvažuje slabou produkci průmyslu. Ačkoli došlo k mírnému zlepšení obou ukazatelů, nedá se očekávat, že tento slabý posun rozptýlí obavy o dalším mezičtvrtletním poklesu HDP v Q3. Podle PMI se dále zhoršily ukazatele týkající se výhledu na další období. I v sektoru služeb přírůstek nových zakázek v srpnu takřka zastavil růst, rovněž očekávání v průmyslu se dále zhoršila a zaznamenala nejnižší úroveň za posledních pět let. Slabá poptávka následně ovlivňuje i trh práce. Zaměstnanost stagnuje, což jen odráží obecný pokles podnikatelské důvěry a zvyšující se podíl volných výrobních kapacit. Rozdílnost ve vývoji průmyslu a služeb pak ovlivňuje i růst cen. Zatímco v sektoru služeb pokračuje silný růst nákladových tlaků, na straně výroby producenti snižují své marže. Zlepšení ukazatelů PMI pozitivně ovlivnilo výnosy německých bondů (aktuálně se výnos 10 bondu pohybuje na -0,61 %).



Pozdě odpoledne budou zveřejněny rovněž PMI ukazatele z americké ekonomiky. I přesto, že průmyslový PMI od prosince klesal, v posledních třech měsících se stabilizoval těsně nad neutrální úrovní 50 bodů. Stejně jako v Evropě si i za oceánem vede lépe sektor služeb podpořený příznivým spotřebitelským sentimentem. V červnu došlo ke zvýšení PMI ve službách na 53 bodů a podobná hodnota je očekávána i pro srpen.



Kurz dolaru k euru je dnes jako na houpačce, nejprve oslabil, ale během odpoledne své ztráty dohnal zpět a aktuálně se pohybuje kolem ranní úrovně EUR/USD 1,108. Kurz koruny je nadále poměrně stabilní, nachází se těsně pod hranicí EUR/CZK 25,80.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.