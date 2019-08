Armáda si vybrala nové vrtulníky. Za americké stroje dá 14,5 miliardy

Čeští vojáci budou létat ve vrtulnících UH-1Y Venom a AH-1Z Viper amerického výrobce Bell. Ve čtvrtek to při návštěvě základny v Náměšti nad Oslavou prozradil ministr obrany Lubomír Metnar. Armáda dala přednost této nabídce před nabídkou na koupi víceúčelových strojů UH-60M od společnosti Sikorski.

O zakázce jedná česká strana přímo s americkou vládou. Na stole ležely dvě nabídky, na 12 víceúčelových strojů UH-60M Black Hawk, které kupuje sousední Slovensko, za 13,2 miliardy, nebo na osm transportních vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové stroje AH-1Z Viper od Bell Helicopters za 14,5 miliardy korun.

Armáda nakonec dala přednost nákupu dvou strojů, které jsou ale z 85 % konstrukčně identické, což snižuje náklady na výcvik, provoz a údržbu. Do celkové ceny 14,5 miliardy korun nejsou započítány jen náklady na samotné pořízení strojů, ale také výzbroj, munice a výcvik personálu.

Česko vrtulníky pořizuje za stejných podmínek, jaké by od výrobce dostala americká armáda. Podle Metnara má být smlouva podepsána do konce roku. Zarazit prodej do Česka mohl teoreticky americký Kongres, proti nákupu vrtulníků českou armádou se ale nepostavil. Stroje by mělo Česko dostávat od roku 2023.

Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom má nosnost přes 3 tuny, kromě posádky může přepravit deset vojáků a nést lehkou výzbroj včetně raket a kulometů. Vychází z oblíbeného modelu UH-1, který byl hlavním vrtulníkem nasazeným americkou armádou ve Vietnamu. Poslední verze Venom létá od roku 2008 a primárním zákazníkem byla americká námořní pěchota. Česko by mělo být prvním zahraničním uživatelem stroje.

U bojového vrtulníku AH-1Z Viper bude Česko čtvrtým zákazníkem po americké námořní pěchotě a letectvech Pákistánu a Bahrajnu. Jeho předchůdce AH-1 Cobra v podstatě definoval kategorii bitevního vrtulníku. Stroj Viper létá od roku 2010.