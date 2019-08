Automobilky Fiat-Chryler a Renault chtějí vytvořit koncern

Evropští výrobci a dodavatelé automobilů zaznamenali uprostřed obchodního týdne růst v důsledku zprávy o tom, že Renault a Fiat Chrysler by mohli obnovit jednání o fúzi.

Navrhovaná fúze ve výši 33 miliard EUR ztroskotala v červnu poté, co se francouzská vláda, která vlastní 15% podíl ve společnosti Renault, pokusila zablokovat hlasování o dohodě, která by přetvořila globální automobilový průmysl.

Fiat Chrysler a Renault poprvé oznámili plány o sloučení firem v květnu, kdy se snažili vytvořit třetího největšího výrobce automobilů za automobilkami Volkswagen a Toyota. Dohoda nakonec ztroskotala jen 10 dní od zahájení jednání po zásahu francouzské vlády.

Obecně má evropský automobilový průmysl má za sebou velmi těžké období, jelikož je přímo zasažen vlivem globálního zpomalení a geopolitickým napětím.

Prodej automobilů zaznamenal propad poté, co celý sektor čelil upuštění od dieselových motorů, situaci ještě zhoršila nejistota kolem brexitu, jehož finální podoba stále není známa, a stupňování obchodní války mezi USA a Čínou.

Fúze Fiat Chrysler-Renault by společnostem umožnila sdílet náklady na vývoj a výzkum elektrických vozidel, autonomních vozidel a mnoho dalších technologických vylepšení.

Spekulace vedly k tomu, že cena akcií italsko-americké společnosti vzrostla o 3,8 %, zatímco Renault si připsal 5 %.

Růst ceny akcií po zprávě zaznamenali i dodavatelé automobilových dílů, přičemž výrobce pneumatik Pirelli si připsal 4,6 % a francouzská firma pro automobilovou techniku Faurecia vzrostla o 3,4 %.

Partnerství mezi hlavními aktéry v tomto odvětví by zmírnily problémy a snížily náklady a úspěšná fúze by mohla vést k dalším, které by následovaly tento případ. Hodně však bude záviset na francouzské vládě. V případě že by dohoda padla, budeme nejspíš svědky opětovného klesajícího trendu automobilového průmyslu.