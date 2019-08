Pimco: Pravděpodobnost recese roste, ale Fed nakonec zakročí

Investiční společnost Pimco si všímá toho, že „čtrnáctého srpna se rozdíl mezi výnosy dvouletých a desetiletých vládních obligací v USA dostal do záporných hodnot“. Došlo k tomu poprvé od února 2006, a i když je tento rozdíl od té doby opět v pozitivních číslech, jde o varovný signál. Inverze výnosové křivky totiž „od padesátých let předcházela téměř každé recesi“. Pimco vysvětluje, co je konkrétně za současným vývojem a jak moc se jej obávat.



Ekonomové podle společnosti stále plně nerozumí tomu, proč je inverze výnosové křivky tak dobrým indikátorem blížící se recese. Jedna teorie tvrdí, že s horšícím se ekonomickým výhledem roste atraktivita dlouhodobých vládních obligací. Jiná se zaměřuje na tvorbu úvěrů, která trpí ve chvíli, kdy se výnosy krátkodobých a dlouhodobých obligací přibližují k sobě. A následně se zhoršuje úvěrová nabídka a to poškozuje ekonomickou aktivitu.

Pimco píše, že bez ohledu na to, jaké vysvětlení je správné, „ceny na trzích správně odrážejí vyšší pravděpodobnost recese. Spojené státy totiž „nejsou imunní vůči zpomalování globální ekonomiky a problémům v mezinárodním obchodě“. Americký výrobní sektor je již nyní v „minirecesi“ a jeho slabost úzce souvisí s globálním vývojem. Zhoršující se situace by se nakonec mohla promítnout i do doposud dobře se držící domácí spotřeby.



Nejistotu korporátního sektoru zvedají tenze mezi Spojenými státy a Čínou. A „poslední komunikace ze strany Fedu naznačuje, že centrální banka může na možný útlum reagovat pomaleji i přesto, že různé studie ukazují na přínosy rychlejších kroků“. Pimco se však domnívá, že by Fed toleroval inflaci nad cílem ve výši 2 % v případě silnější ekonomiky, v případě jejího slábnutí by přikročil k „agresivnější stimulaci“. Dlouhodobé trendy přitom snižují úroveň přirozených sazeb a s tím klesá možnost Fedu stimulovat hospodářství tradičními nástroji. Centrální bankéři by se tak měli o to víc snažit udržet inflaci u cíle a nenechat ji klesnout výrazněji pod 2 %.



Podle Pimca není překvapivé, že ceny na trzích nyní odrážejí vyšší pravděpodobnost recese. Přispěla k tomu i některá prohlášení lidí z vedení Fedu. Například jeho šéf Jerome Powell po červencovém zvýšení sazeb neposkytl explicitní komentář ohledně dalšího vývoje sazeb a namísto toho jen hovořil o závislosti monetární politiky na nových ekonomických datech. „Souhlasíme s tím, že riziko recese v následujícím roce vzrostlo, ale o jistotu stále nejde,“ dodává Pimco.



Optimisticky vnímá společnost finanční stabilitu americké ekonomiky s tím, že „rozvahy bank jsou silné, zadlužení domácností udržitelné a míra osobních úspor vysoká“. Tento fundament by tak měl tlumit případné hospodářské ochlazení. Podobně by měl působit pokles výnosů vládních obligací a celkově uvolněné finanční podmínky. „Fed sice trochu váhá, ale podle našeho názoru tento rok ještě sníží sazby,“ píše společnost.



Zdroj: Pimco