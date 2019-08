Německé firmy signalizují po poklesu poptávky hrozící recesi

Němečtí výrobci přidávají na obavách, že největší ekonomika Evropy směřuje do recese. Data ukázala, že objednávky jak v továrnách, tak ve službách klesají nejrychleji za 6 let a stále více firem nyní očekává v příštích 12 měsících pokles výstupu spíše, než jeho růst. To je podle indexu PMI poprvé od roku 2014.

Pohled do strojovny evropského průmyslu nabízí průkazný obrázek ekonomiky, která v druhém čtvrtletí klesala. Přetrvávající slabost (tažená zejména rostoucím napětím na globálním obchodu, slabostí automobilového průmyslu a zpomalující poptávkou v Číně) nevěští pro eurozónu nic dobrého.

Tvůrci politik Evropské centrální banky již začali pokládat základy měnového stimulu a očekává se, že na dalším zasedání za tři týdny sníží úrokové sazby. Vláda v Německu velmi váhavě postupuje směrem k fiskálně stimulačnímu programu zaměřeném na podporu růstu.

„Z nějakého důvodu se na tato data nedívají,“ řekla Carsten Brzeski, hlavní německá ekonomka při ING ve Frankfurtu. „Německá vláda by měla reagovat. Máme tu teď tuto stagnaci celé ekonomiky a opravdu potřebujeme nějaký fiskální stimul.“

Zatímco německý složený index PMI v srpnu nečekaně vzrostl na 51,4 b. z 50,9 b., index u výroby i přes růst o 50 bps zůstal daleko pod 50 body, čímž značí sedmý měsíc kontrakce. Nedodělky napříč oběma sektory klesají desátý měsíc po sobě a i míra nabírání nových zaměstnanců zpomalila. Ve výrobě klesá nejrychleji za sedm let. Německé dluhopisy poklesly, ale desetileté výnosy jsou stále pod nulou.

„Německo zůstává dvourychlostní ekonomikou, kdy současný růst služeb těsně kompenzuje setrvalou slabost ve výrobě,“ uvedl ekonom IHS Markit Phil Smith. „Ačkoli se lehce zlepšují, nezměnila se data z průzkumů o výstupu dostatečně na to, aby zahnala hrozby další mírné kontrakce na hrubém domácím produktu ve třetím kvartálu.“

Autorka: Carolynn Look, Bloomberg