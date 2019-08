Padlá vláda v Itálii

Přesuňme se jižním směrem, a to k Itálii. Nyní už bývalý premiér Conte podal v minulých dnech demisi v důsledku sporů, které panovaly mezi koaličními partnery. Jedním z možných scénářů jsou tak nové volby. V těch by s velkou pravděpodobností měla slušné šance na zvolení Liga v čele s Matteem Salvinim. Dle současných průzkumů by strana mohla získat ve spojení s menšími pravicovými stranami nadpoloviční většinu.



Politické události, u kterých lze očekávat ekonomický vliv, bývají ostře sledovanými. Především u zemí, jejichž ekonomiky nejsou v nejlepší kondici a mohou tak představovat ohrožení pro vývoj celé oblasti. Italské hospodářství – čtvrté největší v Evropské unii – se v příliš dobré kondici nenachází. Podíl dluhu na HDP je za Řeckem druhý nejvyšší (131,2 %), růst HDP ve druhém čtvrtletí stagnoval (viz graf) a červnová nezaměstnanost byla v EU třetí nejvyšší.





Zdali se Italové k volbám vydají, a do premiérského křesla opravdu Salvini zamíří, ukáží následující dny. Pokud by se tento scénář ukázal jako reálný, Salviniho kroky – daňové škrty, větší objem investic a jiné. – by mohly mít značný dopad na vývoj italské ekonomiky.



Nicole Gawlasová, makroanalytička České spořitelny