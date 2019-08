Vlaky a autobusy zavezou Čechy nově i do Turecka, na Ukrajinu a do Vídně

Češi se nově dostanou s FlixBusem až do Turecka, a to díky spojení s tureckou společností Kamil Koç. Cestující si budou moci objednat jízdu do nových destinací v řádech týdnů. Rozšíření plánuje také český železniční dopravce RegioJet, od léta příštího roku začne jezdit na Ukrajinu a přes Vídeň do Budapešti.

Autobusem až do Anatolie! Německá autobusová společnost FlixBus si plácla s tureckým dopravcem Kamil Koç a má v plánu proniknout na maloasijské silnice.



"Dohoda vstoupí v platnost po schválení regulačními orgány a očekává se, že bude dokončena v příštích několika týdnech," uvedla německá společnost, která působí v 28 zemí Evropy a ve Spojených státech amerických. Loni s ní cestovalo 20 milionů lidí.



FlixBus jezdí i v České republice, pro Čechy to tak znamená lepší pokrytí Evropy a Asie. Turecký dopravce vznikl v roce 1926, v současnosti obsluhuje 61 měst napříč Tureckem a v loňském roce převezl 20 milionů cestujících.

Český RegioJet, jehož služeb využilo letos už více než 3 miliony lidí, naopak potěší cestovatele, kteří tíhnou k východním slovanským zemím. Českou republiku a Ukrajinu denně spojí jeden spoj v obou směrech.



"Vidíme rostoucí zájem jak na straně obyvatel Ukrajiny cestovat do České republiky a dalších zemí Evropské unie - nejen za prací ale i za turistikou nebo studiem; stejně tak roste zájem českých turistů o cesty na Ukrajinu," řekla ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet Ivana Kašická.



Dva spoje denně se od příštího června proženou i na trase Praha – Brno – Vídeň – Budapešť. "Vlaky by měly nabídnout nové přímé spojení nejen mezi Českou republikou a Budapeští, ale také do dalších míst, která jsou vyhledávána českými turisty například kvůli termálním lázním, jako je Györ či Mosonmagyaróvár," doplnil železniční dopravce.