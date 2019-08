GER: První pokus půjčit si na fiskální expanzi?

Ekonomická situace v Německu není v současné době úplně jednoduchá. Ve druhém čtvrtletí HDP kleslo a většina dat naznačuje, že pokles ekonomiky bude pokračovat i ve třetím čtvrtletí. Jinými slovy je tak Německo nyní pravděpodobně v recesi, byť mělké.



Německá vláda se již delší dobu soustřeďuje na snižování dluhu k HDP. Což se dá vzhledem k příznivému vývoji, kterým tamní ekonomika v poslední době (letech) procházela, pochopit. Už horší to ale je s postojem vlády nyní, kdy je třeba aktivizovat fiskální stabilizační politiku a zvýšit vládní výdaje. Ačkoliv zdroj problému leží nyní v poklesu exportů do Británii a Itálie, tento vývoj se promítá do nižší ochoty německých spotřebitelů nakupovat a firem investovat. A je tak potřeba jasný signál od vlády, že ekonomiku podpoří a tím jí nejen pomůže vyhnout se recesi, ale do budoucna zlepšení (vládních) zakázek pro německý průmysl může přispět k otočení špatného sentimentu firem, který se pak odrazí na trhu práce a následně ve vývoji domácí poptávky.



Dlouhodobá nečinnost německé vlády ohledně fiskální expanze je o to zarážející, že celá výnosový křivka je záporná.



Zdroj: Bloomberg, Česká spořitelna



První vlaštovka se objevila včera, když se německá vláda pokusila vydat 30ti letý dluhopisy v hodnotě dvě miliardy euro s nulovým kupónem. Výsledkem byl prodej „jen“ 824 milionů s výnosem -0,11 %.



To může znamenat několik věcí. Při předpokladu, že Německo bude i dál vydávat dluhopisy a financovat jimi podporu ekonomiku, tak již pokles výnosů na delším konci křivky mohl najít konečně své dno a odrazit se k mírnému růstu. K výraznější korekci pravděpodobně nedojde do té doby, než se uklidní situace ve světě. Ale i tak může jít o důležitý signál pro trhy. Druhou možnou implikací je to, že se Německo začne více zaměřovat na dluhopisy s kratší dobou splatnosti, což by mohlo podpořit jejich výnosy směrem nahoru. To by se pak mohlo přenést i do ČR v podobě alespoň mírné korekce výrazného nedávného poklesu celé křivky.





Mimochodem, včerejší aktivity Německa na dluhopisovém trhu si všiml i Donald Trump a neodpustil si komentář. Ten se dá číst jako další jasný tlak na FED, aby snížil sazby…

Nicole Gawlasová, makroanalytička České spořitelny