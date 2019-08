Powell v Jackson Hole a rekalibrace, risk management i pojistka

Zápis z červencového zasedání měnového výboru Federálního rezervního systému nepotěšil ty, kteří čekali alespoň minimální náznak možnosti agresivnějšího přístupu k otázce snižování sazeb. Pravdou je, že se jedná o již „starý“ dokument. I přesto přinesl několik indicií napovídajících, co sledovat během pátečního projevu guvernéra Fedu na symposiu v Jackson Hole.

Tzv. Fed Minutes potvrdily, že červencové snížení úroků – vůbec první od finanční krize – bylo pojistkou a úpravou uprostřed hospodářského cyklu. Trhy by tento krok měly vnímat jakožto rekalibraci, která je součástí risk managementu vztahujícího se ke stavu americké ekonomiky a rizikům jejího dalšího vývoje, stojí v dokumentu. Rozhodně se prý nejedná o jakýkoliv náznak „přednastaveného kurzu“ budoucí manipulace se sazbami.

Byť se našel menšinový tábor hlasů preferující snížení sazeb o 50 bazických bodů (argumenty se týkaly především inflace) a další, který hlasoval pro jejich stabilitu, většina měnového výboru se nakonec shodla, že cut o 25 bodů bude adekvátní reakcí na měnící se ekonomické podmínky. Hlavní důvody osekání úroků byly dle dokumentu tři, a to zpomalující ekonomická aktivita (zejména omezení firemních investic, konrk. byla zmíněna oblast průmyslu), slabá inflace nacházející pod inflačním cílem Fedu a nakonec již zmiňovaný krok v rámci risk managementu v prostředí zpomalujícího růstu a obchodních sporů. Právě nejistota spojená s obchodními spory dle Fedu zůstává zvýšená, přičemž tento stav potrvá.

Měnový výbor se každopádně shodl, že udržitelný ekonomický růst, silný trh práce a inflace poblíž inflačního cíle jsou nadále nepravděpodobnější charakteristiky budoucího vývoje americké ekonomiky. Zaznělo rovněž, že Fed bude pokračovat v měnové politice vycházející z příchozích informací i dat a z nich plynoucích implikací ekonomického výhledu.

Zápis z červencového zasedání tak v podstatě kopíroval to, co zaznělo na tiskové konferenci. Faktem je, že ta byla komentátory hodnocena poměrně negativně. Nejčastěji jsou zmiňovány Powellovy výroky o tom, že snížení sazeb není signálem jejich dalšího posunu, vedle toho však zároveň upozornil, že nikdy nevyvrátil možnost jejich dalšího poklesu. Dle našeho hodnocení stav americké ekonomiky, i přes zvýšená rizika výhledu, nevyžaduje agresivní snižování sazeb. I z toho důvodu bychom mohli říci, že červencová akce Fedu byla spíše reakcí na zahraniční dění a na očekávání finančních trhů, která pro centrální banku sice nejsou primární, ale zároveň je nemůže zcela ignorovat.

Trhy teď budou ostře sledovat páteční vystoupení guvernéra Powella na symposiu centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. Tématem konference mají být výzvy měnové politiky. To sice naznačuje spíše dlouhodobější pohled na danou oblast, na druhou stranu, vzhledem k situaci nejen americké, ale i globální monetární problematiky nepochybně zazní komentáře k současnému dění.

Je možné říci, že oproti červenci se rizika prognózy americké, potažmo globální, ekonomiky zvýšila. Fed by, ostatně jak vyznělo z Fed Minutes, mohl trápit nejen výhled růstu, ale zejména inflace (inflační očekávání), v jejímž případě se nacházíme znatelně pod inflačním cílem. I proto budeme sledovat například to, zda opět zazní termíny jako „rekalibrace“, „úprava uprostřed cyklu“ či zmínka o „risk managementu“. Pokud by o nich Powell nehovořil, jednou z možných interpretací by bylo, že se Fed přece jen posune směrem k více akomodativní měnové politice, zejména vzhledem ke zmiňovaným rizikům výhledu.

A trhy na to stále sází. Pravděpodobnost zářijového snížení amerických sazeb o 25 bodů dosahuje bezmála 87 %. Po Fed Minutes však vzrostly i sázky na cut o 50 bodů. Z pohledu na nadcházející rok pak trhy očekávají snížení úroků o více jak sto bodů. To je podle nás spíše přehnaný odhad. Na zářijový cut o 25 bodů bychom si ale vsadili.

Co se týče reakce trhů, nejčastěji byla zmiňována během jednoho týdne již druhá, krátkodobá, inverze americké výnosové křivky (2Y10Y). Byť jde o historicky relativně přesný indikátor možné recese, považujeme jej v současném prostředí za deformovaný, a to nejen vinou programu QE, ale i změnou rizikové prémie v čase. Nečekáme tudíž jakýkoliv brzký propad, ovšem zároveň nepodceňujme případný sebenaplňující se efekt, který se však prozatím neprokázal.

Zaměříme-li se na devizové trhy, dolar po Fed Minutes mírně zpevnil. Stále se však pohybujeme nad silným supportem 1,1027 EURUSD. Uvidíme, zda dojde na jeho otestování, zejména v souvislosti s konferencí v Jackson Hole. Ještě předtím budou v Evropě i USA zveřejněny indexy PMI sektoru služeb a průmyslu.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1083 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,29 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1073 do 1,1130 EURUSD.*

Koruna se v tandemu s maďarským forintem obchoduje v tomto týdnu směrem do strany. Naopak polský zlotý registruje ztráty.

Vzhledem k absenci domácích dat by měl v příštích dnech být hlavním hybatelem kurzu sentiment zahraničních trhů. Vidíme však, že se hlavní události týdne jako italská vládní krize, dění kolem brexitu či kolem Fed na koruně v tomto týdnu zatím výrazně nepodepsaly. Sledovat tak budeme případnou reakci emerging markets na vyznění pátečního Powellova komentáře.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,80 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,73 až 25,84 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,13 až 23,32 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.