A opět brexit

Téma, ke kterému je vždy co říct – Brexit. Aktuálně se britskému premiérovi naskýtá příležitost ukázat své vyjednávací schopnosti. Včera jej čekalo setkání s Angelou Merkelovou, dnes má v plánu schůzi s Emmanuelem Macronem. Dle Johnsona by výsledkem těchto jednání (v ideálním případě) měla být nová dohoda s Evropskou unií, avšak s absencí tzv. irské pojistky. Tu Johnson označuje za „nedemokratickou“, a představuje tak sporný bod rozhovorů, jelikož ani jedna strana, jak se zatím zdá, nehodlá ustoupit.

Toho, že by tvrdý brexit neprospěl nikomu ze zúčastněných (dle našich výpočtů by i pro ČR znamenal pokles HDP, a to o 1,1 %), si je premiér vědomý. Jak sám ale v minulých dnech tvrdil, pravděpodobnost, že k takové situaci dojde, je „jedna k milionu“. Zdá se však, že britští exportéři se s tímto názorem neztotožňují, ačkoliv by odchod v podobě dohody jedině ocenili.



V případě tvrdého brexitu by se ve vzájemném obchodě začala uplatňovat cla, která by znamenala nejen další restrikce v mezinárodní směně, ale i komplikace v rámci samotné realizace. S tím se pojí i dodatečné náklady. Jedním z nich by bylo i zabezpečení dostupnosti hlavních přístavů a jejich okolí, na které by vláda potřebovala 10,9 mil dolarů, pokud by k „no-deal“ brexitu opravdu došlo.



Na takovou situaci se připravují i již zmínění britští exportéři. Ti se registrují do zakázkového systému (Economic Operators Registration and Identification number), bez něhož by po 31. říjnu s Unií obchodovat nemohli. V rámci příprav se dále může stát, že během následujících měsíců dojde ke zvýšení vývozů z EU do Velké Británie, a to v důsledku předzásobení.



Vzhledem k tomu, že scénářů, které mohou v budoucnu nastat je několik, není nejistota panující na trzích ničím překvapujícím, ale ani prospěšným. Stále přítomná rizika mají vliv i na ekonomický růst Česka, který sice zatím zůstává příznivý, ale v případě tvrdého brexitu nejistý, dále na vývoj koruny, která v důsledku negativního sentimentu nemá příliš prostoru k posílení či výnosy dluhopisů, které se v důsledku rostoucí poptávky snižují (viz graf).



Nicole Gawlasová, makroanalytička České spořitelny