Maloobchodníci rozptylují obavy z recese

Nárůst hlavních indexů na Wall Street se dnes pohyboval v blízkosti jednoho procenta, když pozitivní překvapení ve výsledcích retailových obchodů Lowe’s a Target podpořili pozitivní obrázek o spotřebitelské poptávce v USA. Investoři dnes ale nejvíce očekávaly zveřejnění zápisu z jednání FEDu, který měl naznačit, jak se bude vyvíjet další snižování úrokových sazeb. V osm hodin našeho času pak přišly informace, že na jednání FEDu byla zdůrazňována potřeba flexibilní politiky centrální banky, a také to, že majorita zástupců považuje poslední snížení sazeb za drobnou úpravu uprostřed cyklu. FED bude hýbat trhy i v následujících dnech. Konkrétně v pátek se pozornost investorů bude věnovat komentáři Jerome Powella na sympóziu v Jackson Hole, kde by mohl naznačit, jak plánuje centrální banka podpořit ekonomický růst.

Již zmiňovaný řetězec Target dnes zažil svůj největší jednodenní nárůst, když přidal 20,6 % díky zvýšení výhledu zisku pro letošní rok. O něco méně, ale přece jenom výborně, se dnes daří druhému zmiňovanému a Lowe’s roste o 10,4 %. Je třeba si říci, že u velkých retailových řetězců jsou takovéto povýsledkové reakce v poslední době výjimkou. Potvrdilo se tak to, co se již tušilo po reportech Walmartu a Home Depot, tedy to, že americká ekonomika se do recese neřítí rozhodně tak rychle, jak naznačují nejčernější scénáře.





Společnost Toll Brothers je tak na dnešním všeobecně pozitivně naladěném trhu jednou z mála klesajících akcií . Tento developer luxusních nemovitostí cítí slabší poptávku po tomto typu bydlení a propadl se tak o 4,4 %.