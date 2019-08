Okénko trhu: Pozornost všech se bude upírat k pátečnímu projevu Powella

Krize italské vlády postoupila během včerejšího večera do další fáze, když tamní premiér G. Conte podal rezignaci. Prezident S. Mattarella ho následně pověřil dočasným vedením kabinetu. V následujících týdnech se rozhodne o tom, zda se ve vládě vystřídají strany, zda stávající strany najdou znovu společnou řeč či zda dojde k předčasným volbám. Právě předčasné volby by hrály do karet straně Liga, které v posledních měsících výrazně stoupla popularita a podle současných průzkumů je jasným lídrem. Celé vyhrocení politické situace přitom přichází v tu nejméně vhodnou dobu, kdy by vláda měla tvořit návrh rozpočtu pro příští rok. Přitom právě s letošním příliš schodkovým rozpočtem měla v uplynulém roce významné problémy u Evropské komise a nejednou jí hrozilo dokonce zahájení sankčního řízení. Ohledně rozpočtu pro rok 2020 tak EK nebude zdaleka tak shovívavá a bude po italské vládě chtít jasný plán na redukci italského dluhu, který je v současné chvíli s hodnotou přes 130 % HDP po Řecku druhý nejvyšší v rámci EU. Vzhledem k tomu, že Itálie v současné chvíli řeší fundamentální problémy současné vlády, nezbývá jí mnoho pozornosti na tvorbu budoucího rozpočtu. Navíc, dojde-li skutečně k předčasným volbám, ve kterých by podle průzkumů vyhrála strana Liga v čele s M. Salvinim, můžeme očekávat vyhrocenou diskuzi ohledně italského státního rozpočtu. Právě Salvini totiž prosazuje výraznější navýšení státních výdajů (alespoň 50 mld. eur) na stimulaci ekonomiky, což je z pohledu EK nepřijatelné.

Dnes bude zveřejněn zápis z nedávného zasedání americké centrální banky, na kterém došlo k snížení horní hranice úrokové sazby z 2,50 % na 2,25 %. Přestože šéf Fedu J. Powell na následné tiskové konferenci mírnil očekávání trhu ohledně dalšího pohybu sazeb, trh již se stoprocentní jistotou předpokládá pokles sazeb na příštím zasedání. Většina trhu se kloní ke snížení sazeb o 25 bazických bodů (87 % trhu), zbytek očekává ještě razantnější pokles. Jelikož poslední zasedání proběhlo ještě před vyostřením sporů mezi USA a Čínou, trh zřejmě nevezme v potaz umírněnější vyznění zápisu. Pozornost všech se bude upírat spíše k pátečnímu projevu Powella, na výroční konferenci v Jackson Hole, který by měl reflektovat nejnovější data i aktuální denní. Přestože výsledky ukazují, že americká ekonomika je nadále ve více než dobré kondici, globální rizika (neshody USA s Čínou) a tlak ze strany amerického prezidenta, který začátkem týdne vyzval Fed ke snížení sazeb dokonce o jeden procentní bod, možná převáží misky vah ve prospěch rychlejšího uvolnění měnové politiky.

Vývoj na koruně i na dolaru by v průběhu dnešního dne značně plochý. Obě měny se pohybují zhruba na ranní úrovni – EUR/CZK 25,79 a EUR/USD 1,110. Naopak výnosy vládních dluhopisů (německé, americké) byly od začátku týdne jak na horské dráze. Po včerejším poklesu přišlo v průběhu dneška odražení ode dna.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.