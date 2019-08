Recese? Tady? Stěží

Pro Hospodářské noviny jsem před pár dny sepsal svůj pokus o stručné vysvětlení, proč některé údaje považované za signály příchodu recese do Česka jsou poměrně nespolehlivé. Zde je mírně upravená verze textu:



Lidé se analytiků čím dál častěji ptají, kdy že už přijde ta recese. Čistě historicky vzato je ta otázka vcelku na místě: průměrná délka období expanze, kdy každé další čtvrtletí je lepší než to předchozí, činí v Česku tři roky. Nynější období dobrých časů trvá v Česku už pět let, přesluhuje tedy o plné dva roky. A třeba v takových Spojených státech činí průměrné trvání expanze necelých pět let, ale ta aktuální trvá už celou dekádu.



Tato úvaha ovšem předpokládá, že se v ekonomice za desítky let nic zásadního nezměnilo. A tak to zřejmě není. Posun nastal přinejmenším v oblasti měnové politiky: centrální banky se sice i dnes potýkají se spoustou nejistot, ale přece jen se poučily z různých chyb a svému řemeslu rozumějí výrazně lépe než před lety.



Délka expanzí se tedy zvyšuje aspoň částečně díky dovednější měnové politice. Často sice zaznívá, že centrální bankéři do svých ekonomik pumpují přespříliš peněz, čímž drží úrokové sazby příliš nízko a rozdmychávají bubliny třeba na trzích nemovitostí. Centrální banky tak ale činí na základě předpokladu zvaného „božský souběh“, podle něhož ekonomika a inflace „běží“ zhruba spolu: konkrétně tedy z extrémně nízké inflace lze usuzovat na stále ještě podchlazenou ekonomiku, kterou je tak třeba ohřívat velmi nízkými úrokovými sazbami. Rychlejší růst cen nemovitostí je v této logice důsledkem především jejich zatuhlé nabídky (a případně neobezřetné poptávky), nikoli chyb měnové politiky. Až někdo z kritiků najde pro měnovou politiku lepší vodítko než zmíněný božský souběh, sláva ho jistě nemine.



Délka trvání nynější expanze tedy moc spolehlivým signálem blížící se recese není. Máme lepší signály? Často se zmiňuje pokles dlouhodobých úrokových sazeb pod ty krátkodobé. Za standardních okolností jsou „dlouhé“ sazby v zásadě jen lehce nad průměrem očekávaných budoucích „krátkých“ sazeb určovaných centrálními bankami. Pokud tedy dlouhé sazby klesnou pod nynější krátké, znamená to, že podle očekávání trhů budou centrální banky muset brzo snižovat své sazby – neboli že se ekonomiky dostanou do potíží. To je přece jasná předzvěst blížící se recese!



Jenomže dlouhé sazby v mnoha zemích jsou už několik let ovlivňovány nejen standardními transakcemi mezi obvyklými tržními hráči, ale také nestandardními transakcemi prováděnými centrálními bankami pod hlavičkou „kvantitativního uvolňování“. Bez tohoto nestandardního vlivu by dlouhé sazby byly o poznání výš. Vývoj dlouhých sazeb tedy recesi taky příliš spolehlivě nevěstí.



Co třeba akcie? Ano, americké akciové indexy spadly v posledních týdnech o několik procent. Ale například loni na podzim klesly zhruba v třikrát větším rozsahu – a během zimy se z tohoto propadu zase vesele vyhrabaly. Ty nám toho tedy taky moc neříkají.



A pak jsou tu neveselá čísla z nefinanční ekonomiky. Čína dlouhodobě zpomaluje, což je přirozený projev jejího ekonomického dospívání; novou brzdou jejího růstu jsou ale už přes rok Trumpova cla – ta už zavedená i ta teprve chystaná. Britská ekonomika už tři roky vadne pod tíhou zásadní nejistoty ohledně podoby brexitu. Tyto nepříznivé vlivy se zřetelně podepisují především na ekonomice Německa, našeho zdaleka nejdůležitějšího obchodního partnera.



Česká ekonomika ale prozatím šlape příjemnými tempy lehce pod tři procenta, jako by se v cizině nechumelilo. Před německým zpomalováním nás dosud chránila nahromaděná zásoba objednávek, kterou české firmy nestíhaly plnit. Tato zásoba je nejspíš u konce, takže jisté ochlazení v nejbližších čtvrtletích asi přijde, ale o recesi – ve smyslu aspoň dvojího mezičtvrtletního poklesu HDP – velmi pravděpodobně nepůjde. Ledaže se české firmy a domácnosti houfně začnou bát falešných signálů z ciziny a zbytečně prudce zredukují svou aktivitu a poptávku. Ale to by byla recese nikoli z ciziny, nýbrž ze strachu.



Michal Skořepa, makroanalytik České spořitelny