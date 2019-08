Desai: Hysterie s výnosovou křivkou

Inverze výnosové křivky na amerických státních dluhopisech v nedávné době vyvolala pozornost finančních médií jakožto předzvěst budoucích ekonomických obtíží. Mnoho účastníků trhu i komentátorů poukazuje na zvýšenou úroveň nejistoty v ekonomice a plochou či invertovanou výnosovou křivku mají za jednoduchý ukazatel přicházející hospodářské recese. Podle investiční ředitelky divize aktiv s pevným výnosem ve společnosti Franklin Templeton Sonal Desai to je ale zcela pomýlené. Výnosová křivka nevypovídá nic o tom, co leží před reálnou ekonomikou, domnívá se Desai.

Rozvleklá nejistota v obchodu nepochybně má nějaký dopad na podnikatelskou náladu. Tato nejistota je tu ale už skoro tři roky a ekonomický dopad byl zatím velmi malý, podotýká Desai. Ekonomika Spojených států se drží a v současnosti těží z podpůrnějšího postoje americké centrální banky.

Čína slabost trochu ukazuje, prudké zpomalení ale nikoli, a nejnovější data ukazují, že nižší čínské vývozy do USA dokázaly kompenzovat silnější vývoz do zbytku světa. Útlum v Evropě je zřetelnější, a to především v Německu, jak jsme viděli z nejnovějších údajů o německém hrubém domácím produktu. V žádném případě to ale neznamená kolaps.

Ekonomika USA nadále robustním tempem vytváří nová pracovní místa, a to i tehdy, když je nezaměstnanosti na 50letém minimu. Zaměstnanecké mzdy a platy rostly v roce 2017 o 4,7 %, loni o 5 % a v první polovině letošního roku o 5,1 %. Spotřeba domácností pohání ekonomiku. Míra úspor domácností dosahovala k červnu tohoto roku velmi zdravých 8,1 %.

Ve zkratce: Data neposkytují žádný důkaz, že by Spojené státy nebo globální ekonomika směřovaly k recesi.

Trhy s vládními dluhopisy jsou pokřivené významnou rolí, kterou nadále hrají centrální banky, domnívá se také Desai. Americká centrální banka nejnověji snížila úrokové sazby a naznačila možnost jejich dalšího snižování. Evropská centrální banka otevřela dveře k obnovení kvantitativního uvolňování. Významné centrální banky tak v zásadě vybízejí investory k tomu, aby ignorovali ekonomická data a sázeli na nižší výnosy.

Trhy s pevným výnosem tudíž podle analytičky sázejí na Fed a Fed se právě stočil holubičím směrem – bez ohledu na údaje z ekonomiky. Tyto sázky na Fed ale neposkytují naprosto žádnou indikaci toho, kam se ubírá ekonomika.

„Jinými slovy se domnívám, že výnosová křivka amerických státních dluhopisů nemá jakožto ukazatel recese naprosto žádný význam. V tuto chvíli to je pouze dobrý ukazatel holubičího postoje Fedu a signál určité paniky na trzích,“ říká také Desai.

Jako by se trhy a Fed dívaly jeden na druhého, krmily si navzájem svoje strachy a naprosto ignorovaly, co se doopravdy děje v reálné ekonomice, podotýká také Desai.





Autorka: Sonal Desai, Ph.D. – výkonná viceprezidentka a investiční ředitelka u Franklin Templeton Fixed Income