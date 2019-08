Novým ministrem kultury má být Zaorálek. Projde přes Zemana?

Novým ministrem kultury má být Lubomír Zaorálek. Informoval o tom portál Novinky.cz s odvoláním na důvěryhodný zdroj z okolí vedení ČSSD. Zaorálek ani předseda strany Jan Hamáček zprávu zatím nepotvrdili.

Hamáček chce jméno kandidáta na nového ministra kultury zveřejnit do pátku, podle zákulisních informací už je ale jasno. Nominandem má být bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který byl v roce 2017 lídrem ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Zaorálek měl podle Novinek na prvním místě v seznamu kandidátů figurovat hned poté, co prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu místo Antonína Staňka. Bývalý ministr zahraničí se nechtěl ke spekulacím vyjadřovat, stejně jako Hamáček.

Zaorálek byl ministrem zahraničních věcí v Sobotkově vládě od ledna 2014 do prosince 2017. Ve volební kampani byl jedním z nejhlasitějších kritiků současného premiéra Andreje Babiše, s nímž byl přitom v té době stále ve vládě. Byl také odpůrcem toho, aby ČSSD vytvořila vládu s ANO.

Na druhou stranu by mohl být Zaorálek kandidátem, se kterým nebude mít Zeman problém. Do funkce ministra zahraničí ho jmenoval právě on. Hamáček už dříve uvedl, že novým nominandem bude člověk, proti němuž nebude mít prezident výhrady jako ke Šmardovi.