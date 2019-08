Rakouský operátor akceptuje kryptoměny

Operátor takto nyní akceptuje platby v celkem šesti kryptoměnách. Jedná se o Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH). XRP, Litecoin (LTC), Stellar (XLM) nebo Dash (DASH). Zákazníci společnosti tak mohou platit za své služby, faktury a podobně.

Při této příležitosti operátor vyvinul vlastní platební systém, který dostal pojmenování A1 Payment Service. Ten vzniknul ve spolupráci s rakouskými specialisty v oblasti kryptoměn, společností Salamantex, v další spolupráci s německým poskytovatelem bezhotovostních plateb Concardis a francouzskou platformou Ingenico.

Alipay a WeChatPay budou do systému zařazeny již brzy

Kromě bezhotovostních plateb by ale systém měl v budoucnu svým zákazníkům zpřístupnit i používání čínských platebních platforem Alipay a WeChatPay. A to ještě tento měsíc. V A1 se do toho pustili opravdu po hlavě – to si jistě zaslouží pochvalu.

Na tomto místě potom Markus Schreiber, vedoucí marketingové oddělení A1, uvedl, že platby pomocí digitálních měn jsou pro společnost jednou z předních priorit. Ve světě se totiž tento model stává stále výraznějším standardem.

Pryč s volatilitou

Během současného pilotního projektu dostanou zákazníci společnosti pevnou konverzní cenu pro danou měnu, a to hned v okamžiku zakoupení nové služby. Volatilitu tak prakticky zmírňuje přímo poskytovatel. Platit pomocí kryptoměn lze v současnosti na těchto pobočkách: Kärntnerstraße, Wien Mitte The Mall, Krems Bühl Center, Graz Herrengasse, Linz Landstraße, Salzburg Europark a Innsbruck Kaufhaus Tyrol.