Analýza pomerančového džusu z benchmarku a dnešní fundamenty

V posledním díle Benchmark jsem rozebral mimo jiné také pomerančový džus, který dnes popíšu. Ve 20:00 lze na většině trzích očekávat zvýšenou volatilitu, do té doby se budou trhy pohybovat pravděpodobně do strany.

Pomerančový džus - Benchmark

Pomerančový džus se již více než 3 měsíce pohybuje okolo hodnoty 100 centů za libru. Komodita produkuje smíšené signály, tak se na ni pojďme podívat trochu z blízka.

Z weekly pohledu se nacházíme na silném supportu, kam se pomerančový džus dostal před čtyřmi měsíci. Ještě před rokem se pomerančový džus obchodoval na hodnotě 160 centů za libru, ze které následně oslabil o více než 40 % až na nynější úroveň.

Z daily pohledu následoval na dané komoditě pohyb do strany a tvorba formace triangle. Před dvěma týdny jsme byli svědky průrazu trianglu směrem dolů a trh již dokonce otestoval rostoucí trendline z druhé strany.

COT index pro nákup zatím vyhrocen není, ale nachází se na vyšších hodnotách, ze kterých v minulosti dokázala komodita několikrát posílit.

Velcí spekulanti jsou stále tzv. net short, tedy drží více pozic do shortu než do longu. Nacházejí se na vyhrocených hodnotách a prostor pro případný růst by se zde jistě našel.

Zajišťovatelé jsou na druhém extrému a komoditu nakupují, vnímají ji jako levnou.

Dle pětiletého sezónního průměru by byl případný nákup pomerančového džusu příhodný až na konci září.

Poptávka po komoditě kopíruje její pohyb a prozatím nejsme svědky zvýšeného zájmu ze strany velkých hráčů.

Od posledního dílu Benchmark, kde pomerančový džus komentuji, se situace výrazně nezměnila. Komodita stále leží na supportu a nemůže se dostat ze spárů medvědů.

Dnešní fundamenty

Ve 14:30 budou do trhů proudit fundamenty z Kanady a lze očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s CAD. Zveřejněno bude mimo jiné tempo růstu cen za měsíc červenec. Inflace se prozatím drží nad 2 % cílem centrální banky. Investoři vyhlížejí pozitivní čísla, především z důvodu předchozích neuspokojivých dat z nezaměstnanosti.

V 16:00 budou reportována čísla změny anualizovaného počtu stávajících bytových domů v US. Prodej stávajících domů je jedním z klíčových ukazatelů celkové ekonomické síly.

V 16:30 se jako každou středu dozvíme změnu zásob US ropy.

Ve 20:00 je naplánován FOMC meeting minutes, který bude pravděpodobně tím nejdůležitějším fundamentem tohoto týdne. Jedná se o zápis ze zasedání americké centrální banky, její postoj k měnové politice a plánované kroky ve změnách úrokových sazeb. Právě téma úrokových sazeb bude investory velmi zajímat. Může za to mimo jiné i komentář guvernéra Powella, který poslední snížení úrokových sazeb označil za ojedinělé a že se nejedná o nový trend snižování sazeb.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.