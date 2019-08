Ranní komentář: Rozpad italské koalice euro nepoškodil, Merkelová pomohla libře

Akciové indexy ukončily třídenní růst a úterní seanci zakončily v červených číslech. Důvod výprodejů však nebyl jednoznačný. Trhy si spíše řekly o vybírání zisků po několika růstových seancích, než že by za poklesem stály zásadní novinky z americko-čínského obchodu nebo centrálních bank.

Zvýšená riziková averze se projevila také na poklesu výnosů z dluhopisů. Dařilo se také americkému dolaru a zlatu. V mírném růstu pokračovala ropa. Úterní seance byla také bez výrazných makrodat. Prodeje ve výrobě v Kanadě skončily nad očekávání, ovšem vliv na CAD byl velmi omezený.

Za zmínku ovšem stojí vyjádření amerického ministra zahraničí Mika Pompea, který pro stanici CNBC uvedl, že Huawei není jedinou čínskou společností představující riziko. Na blacklist by tak brzy mohly přibýt další významné čínské společnosti. Na evropská aktiva měl dopad rozpad italské koalice a hrozící předčasné volby. Premiér Giuseppe Conte podal rezignaci. Trhy však po prvotním úleku začaly být brzy optimistické. Situace totiž nemusí vyústit v předčasné volby. Premiér může být pověřen sestavením nové koalice. Další postup však bude záležet na italském prezidentovi Sergiu Mattarellovi.

Německý index DAX 30 ztratil 0,55 % a seanci zakončil na 11651 bodech. Newyorský S&P 500 vykázal ještě vyšší ztrátu - o 0,79 % a tak tak udržel úroveň 2900 bodů. Díky vysokému pondělnímu růstu se hlavní akciové indexy v tomto týdnu drží v pozitivním teritoriu. Ranní výsledky z Asie už tak pesimistické nebyly, když hlavně šanghajský a hongkongský index vykázaly mírné zisky. Futures na evropské a americké indexy vykazovaly krátce přes osmou hodinou ranní mírné zisky v řádu jednotek desetin procenta.

Poslední vývoj hlavních světových indexů. Zdroj: Bloomberg

Pohyby na forexu byly velmi malé. Pohyby hlavních měnových párů se nejčastěji pohybovaly v jednotkách desetin procenta. Měnový pár EURUSD si prošel mírným zvýšením volatility v souvislosti s děním v Itálii. Dobré šance na sestavení nové koalice místo předčasných voleb vytáhly euro vzhůru a pár se tak opět dostal na důležitou úroveň 1,11 EURUSD, v jejíž blízkosti se obchoduje také ve středu ráno.

Vývoj měnového páru EURUSD,H1. Zdroj: xStation5

Situace na libře byla ještě zajímavější. Ta přes poledne propadla po zamítnutí požadavku britského premiéra Borise Johnsona o zrušení irské pojistky ze strany předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Rychlý obrat nálady přinesla odpoledne německá kancléřka Angela Merkelová, která řekla, že se budou zvažovat praktická řešení Brexitu. V reakci vzrostl pár GBPUSD až o 80 pips během jedné minuty (15:55) a libra se nakonec stala nejsilnější z hlavních světových měn. Na páru s dolarem však po všech peripetiích nakonec přidala pouze 0,3 %.

Vývoj měnového páru GBPUSD,H1. Zdroj: xStation5

Trhy dnes budou čekat až do večera na zápis z posledního (červencového) zasedání Fedu (20:00). Kvůli poklesu sazeb a plánům na další snížení by tentokrát mohly být Minutes velmi zajímavé. Z nedávných vyjádření některých členů FOMC je zřejmé, že další snížení sazeb Fedu nemá jednoznačnou podporu. Pokud by se ukázalo, že existují větší pochyby o dalším uvolňování měnové politiky, tak by to mohlo znamenat game changer pro finanční trhy. Ty se stále spoléhají na výraznou bazuku nejen ze strany Fedu, ale také ECB a některých dalších centrálních bank. Z důležitých fundamentů ještě nezapomeňme na kanadskou inflaci (CPI), která bude zveřejněná ve 14:30. A zajímat nás bude také další vývoj okolo italské politické krize.