Reuters: Alibaba odkládá kvůli nepokojům vstup na burzu v Hongkongu

Největší čínský internetový obchod Alibaba Group Holding se rozhodl odložit vstup na akciovou burzu v Hongkongu. Důvodem jsou nepokoje v souvislosti s protivládními protesty, s nimiž se toto asijské finanční centrum potýká už několik týdnů. S odkazem na své zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Akcie až za 15 miliard USD (skoro 349 miliard Kč) tam Alibaba chtěla nabídnout koncem srpna.



I když nový termín pro burzovní debut v Hongkongu nebyl stanoven, podle zdroje Reuters by to mohlo být už v říjnu, až se zmírní politické napětí a budou příznivější podmínky na trhu. O odkladu rozhodlo vedení Alibaby minulý týden. Poloautonomní čínský region Hongkong čelí největší politické krizi za desítky let.





Společnost Alibaba v roce 2014 vstoupila na akciovou burzu v New Yorku . Z prodeje akcií v rámci primární veřejné nabídky (IPO) získala 25 miliard USD , což znamenalo největší IPO na světě. Společnost si tehdy vybrala New York , protože se jí nepodařilo přesvědčit regulační orgány hongkongské burzy, aby jí schválil navrhovanou strukturu řízení firmy . V jejím rámci má skupina nejvyšších manažerů kontrolu nad složením správní rady. Loni však regulátor tuto takzvanou duální akciovou strukturu u firem s akciemi na hongkongské burze schválil.Odklad vstupu Alibaby na burzu v Hongkongu je pro tamní akciový trh velkým problémem. Burza v každoroční konkurenci o pozici globálního lídra zaostává za svými newyorskými rivaly. Minulý měsíc zrušil primární veřejnou nabídku akcií své asijsko-tichomořské divize Budweiser Brewing Company APAC na hongkongské burze největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev.