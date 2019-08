Akcie zkorigovaly předchozí zisky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Od textilky PFNonwovens nečekáme zásadní změny v dosavadním hospodaření, důležité budou informace k novým linkám.

CFO Monety Jan Friček nakupoval akcie banky.

Futures na evropské akcie naznačují mírný vzestup na začátku obchodování.

Pozornost dnes na sebe strhne zápis z posledního zasedání Fedu, kdy centrální bankéři snižovali úrokové sazby. Předtím se ještě dočkáme údajů o prodeji stávajících domů. Evropa dnes nic zásadního nenabízí.

Výsledky hospodaření reportují například americké společnosti Synopsys nebo L Brands.

Obchodování na zámořských trzích

Po třech dnech růstu americké akcie zamířily do červeného. Index S&P 500 přišel o 0,8 % a uzavřel jen půl bodu nad hranicí 2.900 bodů. Průmyslový Dow Jones a technologický Nasdaq přišly shodně o 0,7 %. Obchodní aktivita byla podprůměrná, když se během včerejška zobchodovalo nejméně akcií v tomto měsíci. Trhy postrádaly nový impuls.

I obchodování v průběhu dnešní ranní seance v asijsko-pacifickém regionu příliš rozruchu nepřineslo. Ve většině případu se zisky či ztráty jednotlivých burzovních indexů pohybovaly do půl procenta. Výjimkou byl australský index, který přišel o téměř jedno procento, když největší brzdou byly akcie australského těžaře BHP kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům.

PFNonwovens

Textilka PFNonwovens zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za Q2 19. Celková produkce by dle našich odhadů měla oproti loňskému druhému kvartálu mírně vzrůst. Očekáváme ji okolo hranice 28 tis. tun. Ceny polymerů se v meziročním srovnání nijak zásadně nepohnuly. Tržby odhadujeme na úrovni 1,57 mld. CZK, což značí růst oproti loňskému druhému čtvrtletí o 2,7 %. Přenosový mechanismus cen by měl působit neutrálně. Čekáme nárůst mzdových nákladů, který by měl být mírněn pozitivním efektem z přecenění opčního akciového programu. EBITDA by měla dle našich odhadů dosáhnout 345 mil. CZK. Úrokové náklady by měly meziročně klesnout o zhruba 35 %, když ve Q4 18 byla splacena emise dluhopisů v nominální hodnotě 2,3 mld. CZK. Na úrovni kurzových ztrát a zisků očekáváme -10 mil. CZK, zatímco ve Q2 18 vykázala textilka zisk ve výši 11 mil. CZK. Nezdaněný zisk by měl činit 183 mil. CZK (-1,0 %). Velkou neznámou je výše čistého zisku kvůli efektivní dani, která vloni dosáhla pouhých 7 %. Čekáme ji v letošním roce dvakrát vyšší, což by snížilo čistý zisk meziročně o 9 % na 156 mil. CZK. Z pohledu dalšího vývoje firmy bude důležité, zda se daří postupně naplňovat harmonogram investic. Podle posledních zpráv se první komerční dodávky z jihoafrického závodu rozjely již ke konci června, jejich vliv na výsledky za Q2 19 však nečekáme. Ve Q3 19 by pak měla zahájit výrobu dvanáctá linka v České republice. Plný dopad do výsledků hospodaření tak bude patrný až od roku 2020.

MONETA Money Bank

Dle hlášení České národní bance nakoupil dne 16. srpna finanční ředitel banky Jan Friček 3.850 akcií při ceně 75,75 CZK za kus. Jedná se o pozitivní zprávu z pohledu důvěry managementu ve firmu a její budoucí růst. Akcie včerejší obchodování uzavřely s mírnou ztrátou. Dle nás zůstávají nadále velmi podhodnocené.