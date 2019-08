Venus od Binance jako konkurent Libry od Facebooku?

Binance včera oznámily, že spouští nový otevřený blockchainový projekt s názvem Venus, tedy v českém překladu Venuše. Co vlastně bude tento projekt představovat a proč si v titulcích můžeš přečíst, že se jedná o novou či regionální verzi Libry?

Co vlastně Venus bude?

Jedná se o iniciativu, která chce propojit entity s velkým dosahem v prostředí kryptoměn, a to nejen společnosti, které se přímo kryptoměnami zabývají, ale i globální společnosti, které by kryptoměny mohly využít, či vlády, které jejich regulaci musí řešit. Celkově se dá odhadovat, že Venus cílí zejména na tvorbu specifických stablecoinů vázaných na měny jednotlivých států. Na státy pak chce cílit nejen na ty rozvojové, ale i na ty vyspělé. V čínské verzi se pak dočteme o tom, že se Venus chce stát nezávislou regionální verzí Libry.

Rozdíl mezi čínskou a anglickou verzí

Ten je u ohlášení jednou z těch nejpřekvapivějších věcí. Samotný CEO Binance na Twitteru uvedl, že se tato ohlášení zpravidla výrazně neliší, a že dokonce angličtině je spíše na prvním místě. Tentokrát je však anglická verze pouhým ohlášením spuštění projektu a snahou najít nové partnery. Čínská se dá označit za celý kratičký manifest k projektu, který zabředá do témat jako přerozdělování bohatství a další. I u důvodů, proč projekt vznikl a proč za ním stojí zrovna Binance je čínská verze konkrétnější. A právě v čínské verzi si troufli srovnat Venus s Librou. Co je pak velice zajímavé je poslední část tohoto ohlášení, kde se Binance víceméně staví do role poradce vlád, kdy jim doporučuje, jak by se měly nejen k novým stablecoinům finančních společností chovat.

Proč si nezačít spořit do těch technologicky nejzajímavějších kryptoměn ještě předtím, než přijde další hype kryptoměn v mainstreamových médiích? Poslední novinky zatím naznačují to, že instituce už neoficiálně v kryptoměnách jsou až po uši.