Dobrovolníci na podzim opět uklidí Česko i celý svět

Již za měsíc proběhne hlavní podzimní termín dobrovolnických úklidových akcí, tentokrát opět u příležitosti celosvětové akce World cleanup day. Oznámili to organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko, kteří vyzývají veřejnost k aktivnímu zapojení do úklidu.

Loňský rok 15. září proběhla doposud největší dobrovolnická úklidová akce v historii lidstva World Cleanup Day. "Během celosvětového úklidového dne se téměř 18 milionům dobrovolníků ze 157 zemí světa podařilo sesbírat 82.000 tun odpadů. Dobrovolníci se sběrem odpadků snaží nejen přispět ke zlepšení životního prostředí v místech kde žijí, ale vyjádřit také svůj zájem o budoucnost naší planety a být příkladem i pro ostatní. Naším společným cílem je v budoucnu do úklidů zapojit až 5% populace, tj. 380 milionů lidí," uvedl Miroslav Kubásek, národní koordinátor World Cleanup Day pro Českou republiku.

Na základě loňského úspěchu celosvětového úklidového dne se organizátoři z estonského Let''s do it rozhodli založit tradici těchto akcí, přičemž letošní termín připadl na 21. září. "U nás jsme zvyklí uklízet spíše na jaře (letos se v ČR během jara konalo 3458 úklidových akcí, do kterých se zapojilo téměř 145.000 dobrovolníků), na druhou stranu příroda si po turistické sezoně zevrubný úklid určitě zaslouží, proto jsme neváhali se k celosvětové iniciativě opět přidat. Ostatně s úklidy v Česku začal právě na podzim už před 26 lety Český svaz ochránců přírody, takže máme na co navazovat," sdělil Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.

Doslova vlajkovou lodí je pro české podzimní úklidy tradiční akce na Vltavě. Uklízení z lodí a oslava výročí čeká asi 150 dobrovolníků na Čištění Vltavy už 14.9. Za 25 let uklízení si organizátoři libují, že odpadu v posledních letech konečně ubylo. Každý rok ale kroutí hlavou nad zbytečností samotného znečišťování nejoblíbenější řeky v Česku. "Dnes je vodáctví nastaveno na Vltavě na konzumní vlně, vidíme mezi odpadky zejména obaly od nápojů, boty nebo brčka, které byste před deseti lety nenašli. Na druhou stranu už nenajdeme tolik pneumatik, takže je to alespoň lehčí práce a zbyde víc času na oslavy," lákají vodáci k účasti další nadšence.

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko také uvítala před podzimní částí nového partnera, kterým je společnost PENNY Market. "Cítíme odpovědnost za prostředí, v němž žijeme my i naši zákazníci. Máme největší síť prodejen v České republice, je proto naší povinností nejen takovou akci podpořit, ale i se do ní aktivně zapojit," říká Jens Krieger, generální ředitel společnosti PENNY Market. "Není nám lhostejné okolí našich prodejen. Samozřejmě, dbáme na jeho čistotu i nyní, ale v rámci této akce chceme také přispět k úklidu prostor, které nejsou jejich součástí, ale i širšího okolí, a to společně s těmi, kteří u nás nakupují." A nejen to, od ledna letošního roku nenabízí PENNY na žádné ze svých 380 prodejen jednorázové plastové tašky, ale výhradně tašky pro opakované použití z alternativních a ekologicky šetrných materiálů. Díky tomu se ušetří až stovky tun plastů.

Jak se zapojit?

Zapojit se do celosvětového úklidu a přidat tak ruku k dílu nevyžaduje žádné velké přípravy - stačí jen přijít a pomoci. Koukněte na mapu úklidů (www.UklidmeCesko.cz/map/) a přidejte se k akci ve vašem okolí. Pokud se ve vašem městě či okolí organizovaný úklid ještě nepořádá, zapojte vlastní iniciativu a veřejný úklid sami zorganizujte. Nebo pokud jste spíše sólista/ka, vydejte se sbírat na vlastní pěst. Nezapomeňte, že každý sebraný kousek odpadu se počítá!

Kontakt:

Za organizátory - www.UklidmeCesko.cz:

Radek Janoušek - tel.: 777 176 675, spolek Ukliďme Česko

Kateřina Landová - tel.: 773 198 015, Český svaz ochránců přírody

