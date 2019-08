PFNonwovens (Koupit, 12m cíl = 924 CZK) - Stabilní vývoj, nové linky v hledáčku (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: čtvrtek, 22. srpna 2019

Očekávané výsledky hospodaření: Celková produkce by dle našich odhadů měla oproti loňskému druhému kvartálu mírně vzrůst. Očekáváme ji okolo hranice 28 tis. tun. Ceny polymerů se v meziročním srovnání nijak zásadně nepohnuly. Tržby odhadujeme na úrovni 1,57 mld. CZK, což značí růst oproti loňskému druhému čtvrtletí o 2,7 %. Přenosový mechanismus cen by měl působit neutrálně. Čekáme nárůst mzdových nákladů, který by měl být mírněn pozitivním efektem z přecenění opčního akciového programu. EBITDA by měla dle našich odhadů dosáhnout 345 mil. CZK. Úrokové náklady by měly meziročně klesnout o zhruba 35 %, když ve Q4 18 byla splacena emise dluhopisů v nominální hodnotě 2,3 mld. CZK. Na úrovni kurzových ztrát a zisků očekáváme -10 mil. CZK, zatímco ve Q2 18 vykázala textilka zisk ve výši 11 mil. CZK. Nezdaněný zisk by měl činit 183 mil. CZK (-1,0 %). Velkou neznámou je výše čistého zisku kvůli efektivní dani, která vloni dosáhla pouhých 7 %. Čekáme ji v letošním roce dvakrát vyšší, což by snížilo čistý zisk meziročně o 9 % na 156 mil. CZK.

Firemní zprávy: Z pohledu dalšího vývoje firmy bude důležité, zda se daří postupně naplňovat harmonogram investic. Podle posledních zpráv se první komerční dodávky z jihoafrického závodu rozjely již ke konci června, jejich vliv na výsledky za Q2 19 však nečekáme. Ve Q3 19 by pak měla zahájit výrobu dvanáctá linka v České republice. Plný dopad do výsledků hospodaření tak bude patrný až od roku 2020.