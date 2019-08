Pictet: Německo budí obavy v ECB, ta bude reagovat

Investiční společnost Pictet si všímá poklesu německého produktu, ke kterému došlo ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Domnívá se, že i když domácí poptávka v této zemi zůstává podle zveřejněných dat silná, druhá polovina roku bude „velkou výzvou“. Struktura německého hospodářství je totiž vychýlena směrem k průmyslovému zboží, na které tvrdě dopadá vývoj v globální ekonomice. Tedy zejména obchodní tenze mezi USA a Čínou a globální hospodářské ochlazování. Navíc se přidává hrozba brexitu bez dohody, který by narušil dodavatelsko-odběratelské řetězce. A v neposlední řadě i problémy domácího sektoru automobilové výroby.



Vedoucí indikátory podle Pictetu ukazují, že třetí čtvrtletí bude v Německu opět slabé. Naznačuje to průzkum IFO i PMI výrobního sektoru. Sektor služeb zaměřený na domácí ekonomiku vykazuje vyšší odolnost vůči vnějším tlakům, ale propad průmyslu již zanechává na celém německém hospodářství znatelné stopy. Varovným signálem je i horšící se spotřebitelská důvěra.





Pictet uvažuje nad tím, zda kvůli popsané situaci nepřijde fiskální stimulace. Domnívá se, že tlak na vládu v tomto směru určitě poroste. Nicméně současná politická situace je složitá a to samé by platilo ohledně schválení potřebných rozpočtových kroků. Upuštění od rozpočtové „černé nuly“ by podle Pictetu znamenalo velké politické škody, které žádná ze současných vládních stran nebude chtít nést. Na druhou stranu „se zdá, že roste podpora pro boj se změnami klimatu a snížení takzvané daně solidarity“.Data přicházející z německé ekonomiky pak podle Pictetu budí velkou pozornost v ECB a to potvrzuje tezi, že banka v září „učiní významný krok“. Hlavní hrozbou pro evropskou ekonomiku je totiž nyní to, že se problémy dostanou za hranice Německa do zbytku eurozóny. ECB tak pravděpodobně přijde se stimulačním balíčkem, který bude zahrnovat snížení depozitních sazeb o 10 bazických bodů a nový program nákupu aktiv. Ten by podle Pictetu mohl dosahovat výše 50 miliard eur měsíčně po dobu 12 měsíců. To je základní scénář společnosti, pravděpodobnost ohlášení intenzivnější stimulace je podle Pictetu vyšší než pravděpodobnost stimulačního balíčku menšího.Následující dva grafy ukazují vývoj průmyslové výroby a objednávek (první obrázek) a výsledky průzkumů IFO:Zdroj: Pictet