Recese hrozí Německu, Japonsku...

Bundesbanka uvedla, že německá ekonomika míří do recese (= minimálně dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky), protože po poklesu ve druhém čtvrtletí o 0,1% nevidí v tom stávajícím čtvrtletí žádné známky zlepšení. Ve své analýze píše, že domácí poptávka se vyvíjí pozitivně, ale problém je ve vývozech. Bundesbanka není úplně optimistická ohledně blízkého vývoje, ačkoliv správně zanalyzovala dopad Brexitu ve 2Q, viz včerejší Ranní restart. Pokud se totiž bude před říjnovým odchodem UK z EU opakovat podobné předzásobení, tak to pozitivně ovlivní Německo a spol. v září a říjnu a negativně v měsících po Brexitu.





Německá vláda se každopádně na případnou recesi připravuje, a to v pozitivním slova smyslu. Nechce totiž začít hledat procyklicky úspory, snižovat zaměstnanost či škrtat investice. Mimo jiné proto, že už nyní mnoho let vykazuje přebytek veřejných financí = ekonomiku kontinuálně přiškrcovala. Tentokrát hledá efektivní možnosti (proticyklického) podpoření ekonomiky. České automobilky by asi rády viděly opět „šrotovné“, které jim pomohlo během Velké recese. Nicméně tentokrát to vypadá na podporu energetických úspor domácností. Výhodou takového opatření je, že by nebylo dovezeno ze zahraničí (jako v případě šrotovného z ČR) a mělo by proto výrazně větší multiplikační efekt na německou ekonomiku.



Každopádně nemluvíme o kapce v moři: ministr financí zmínil 50 mld. EUR v případě ekonomické krize, což je cca 1,4% HDP. Financování dluhu je navíc v Německu extrémně levné, záporné výnosy dluhopisů má i 30Y dluhopis. Vláda toho chce využít a začít poprvé nabízet 30letý dluhopis s nulovým kupónem. Pokud skutečně začne uvolněná měnová politika fungovat s uvolněnou fiskální politikou, bude to po mnoha letech výrazný impulz pro ekonomiky EMU.





Obavy z recese panují i v Japonsku, kde japonské vývozy klesají už osm měsíců v řadě. Včera jsem ukazoval, že za poklesem vývozů Německa stojí primárně UK se svým brexitem. V případě Japonska je zdrojem poklesu vývozů primárně Asie, tedy obchodní války.



David Navrátil, makroanalytik České spořitelny