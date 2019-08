Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení

20. 08. 2019

O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit své účty za spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života v obci díky snížení světleného znečištění. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019.

„Díky dotaci z první společné výzvy Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu vyhlášené v loňském roce rekonstruuje v roce 2019 veřejné osvětlení více než sto padesát obcí a menších měst. Problém světelného znečištění se ale stále týká mnoha obcí po celé české republice. Veřejné osvětlení má často špatnou barvu, která nepříznivě působí na lidský organismus. Světelný smog se negativně projevuje na zdraví lidí, ale i zvířat, protože narušuje biologické rytmy v nočních hodinách. Dalším problémem je pak energetická neefektivita takového osvětlení a tím pádem i vyšší výdaje na jeho provoz. Proto jsem rád, že můžeme i letos pokračovat ve společném programu a pomoci městům a obcím pořídit si moderní, energeticky úsporné a hlavně zdravější veřejné osvětlení,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Osvětlení, které nezpůsobuje světlený smog, musí splnit několik kritérií: bude svítit pouze do dolního poloprostoru, omezí podíl modré složky světla a sníží přesvětlování, tedy úroveň osvětlení nebo jasu komunikace, které nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %.

Na další společné výzvě k podání žádostí o podporu se Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podílí opět minimálně 90 miliony korun v rámci svého programu EFEKT a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přidává dalších 30 milionů pro obce do 100 000 obyvatel, jejichž katastrální území se alespoň částečně nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO). Ty žádají o podporu u Státního fondu životního prostředí ČR, ostatní obce ležící mimo CHKO u Ministerstva průmyslu a obchodu. U výzvy pro rok 2020 z programu EFEKT mohou být projekty zrealizovány do konce roku 2021, u projektů podpořených MŽP, respektive SFŽP, musí být práce hotové do konce roku 2022.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje úspory energie u veřejného osvětlení dlouhodobě a na tuto aktivitu se jen v posledních třech letech podařilo z programu EFEKT vyčerpat více než 350 milionů korun dotací. Proto rádi pokračujeme ve společné výzvě i pro rok 2020, která stále klade hlavní důraz na snižování energetické náročnosti instalovaného osvětlení a kromě toho zohledňuje také snižování světelného znečištění," dodává ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Dotace směřují na několik druhů opatření, jako například na nákup a montáž osvětlovacích těles, na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích (v případě, že proběhne společně s výměnou svítidel), na rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení (také při společné výměně svítidel) nebo na výměnu kabeláže u nově instalovaného svítidla. Dalších až 50 000 korun mohou obce získat i na projektovou dokumentaci nebo energetický audit. Maximální výše podpory nesmí překročit 50 % způsobilých výdajů.

V loňském roce v rámci první společné výzvy Státní fond životního prostředí ČR obdržel 34 žádostí s požadovanou podporou 39,9 milionů korun, dotaci získalo 32 projektů za celkem 36,2 mil. Kč. Mezi schválenými projekty je například rekonstrukce veřejného osvětlení v Malé Skále či Dolním Bousově, výměna svítidel proběhne v Českém Krumlově nebo ve Strážnici a úsporné lampy se objeví i kolem silnice I/13 v Děčíně. Ministerstvo průmyslu a obchodu z celkem podaných 153 žádostí pro rok 2019 s požadovanou dotací 158 miliónů korun podpoří 123 projektů za celkem 121,5 miliónů korun.

Kontakt pro média: Petra Roubíčková tisková mluvčí MŽP mob.: +420 739 242 382 e-mail: petra.roubickova@mzp.cz