Společnost Huawei dostala dalších 90 dní

Akciové trhy posilovaly nad 1%, nevíce přidal Nasdaq (1,35%) v reakci na oddálení obchodních restrikcí vůči firmě Huawei o 90 dní, která by měla získat čas pro spotřebitele a firmy aby se připravili na výpadek dodávek od této firmy. Čína však v rámci obchodní dohody požaduje, aby byly jakékoliv restrikce vůči firmě ukončeny.

Pozitivní sentiment doplnily ještě informace z Číny a Německa, které se chystají činit kroky na podporu ekonomik. Ať už je to v případě Německa polštář ve výší 50 mld. EUR, který by vláda uvolnila jako fiskální impuls nebo v případě Číny změny v určování základní úrokové sazby, která by měla být nižší a pomoci tak čínským firmám snížit úrokové náklady, což by dalo impuls i zpomalující ekonomice. Prezident Trump také opět apeloval na FED, aby snížil sazby o 1 p.b. a případně spustil nějakou formu kvantitativního uvolňování.

Disney oznámil, že svou streamovací službu Disney+ spustí v listopadu vedle USA také v Kanadě a Nizozemsku a záhy v Austrálii a cena v těchto zemích bude od 6 do 8 USD. Investoři budou sledovat, jak rychle bude společnost schopna růst tržní podíl, zejména v porovnání s hlavním konkurentem Netflixem.

Dnes bude výsledky zveřejňovat např. Home Depot, očekává se mírný růst zisku i tržeb a zejména budou sledovány komentáře ohledně výhledu firmy na stavebnický sektor a dopad celních opatření na sektor.



Dnes nejsou očekávána významně cenotvorná ekonomická data.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny