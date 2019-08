Prodej auta: Jak rychle prodáte svoji ojetinu a která zmizí nejrychleji?

Odpověď je jednoznačná, ze škodovek, které jsou nejprodávanější co do počtu, neuspějete s nějakým „vymazleným“ Superbem, ale světe div se s Felicií. Ta, podle statistik AAA Auto najde svého nového kupce zhruba za měsíc, když v případě průměrné škodovky je to asi o 3 týdny později. Čím to? Je jejich málo a přitom jsou stále žádané. Která použitá auta ještě rychle udáte?

Například další vozy, kterých je poskromnu – Suzuki Jimny nebo Mazda CX-7. Naopak z masovější produkce je to třeba Hyundai ix20 (prodej do 37 dnů), Hyundai i20 (39), Dacia Duster (41)… Stejně dobře se prodává Hyundai i30 (41) nebo Audi A6 (42) a také A4 (44). Naopak Peugeot 308 bude v bazaru stát v průměru 64 dnů, než na něj někdo ukáže prstem – ten chci.